Vivimos tiempos muy confusos. La relativa placidez instaurada en Europa después de la caída del Muro de Berlín se ha visto alterada por la invasión de Ucrania y todas sus consecuencias. Y, además, los Estados Unidos de Norteamérica están alborotados. Y en España el ruido es constante. Por unos motivos u otros siempre protesta alguien; no me refiero a grupos pequeños. Y, por si fuera poco, ha habido una crisis económica, una pandemia, un volcán y no sé cuántas cosas más. Pues Badajoz no iba a ser menos, aunque aquí los acontecimientos discurren por otros derroteros. Nos movemos en otra esfera, pero sin volcanes geológicos. Por ahora.

Lo más volcánico es que desde las pasadas elecciones se llegó a un acuerdo de gobierno municipal. Nada contra natura: derecha sobre derecha. En los sistemas democráticos se actúa así y este tipo de pactos son frecuentes. Y se justifican, o debieran hacerlo, por el bien de los ciudadanos. Ninguna objeción. Dos alcaldes, una sola legislatura. Muy cortos cambios en los proyectos, al menos en apariencia. Solo una cierta distorsión por la presencia, necesaria para mantener la mayoría, de un concejal del ultraderechista Vox. Éste se escindió, o lo expulsaron, de su partido; pero eso quedó en casa. En el consistorio funcionalmente cambió poco. Salvo en ciertos aspectos relacionados con la cultura -llamémosle así, para entendernos- porque el voto decisivo de este edil, muy proclive a escuchar la opinión de grupos de ciudadanos, más o menos organizados, y muy concomitantes con sus ensueños, también ha abierto la puerta a ciertos sobresaltos locales de alguna relevancia. En apariencia y salvo eso todo funciona, pero la realidad no elude la confusión. Se vacila en la toma de decisiones. Son frecuentes los cambios de tercio sin toque de clarín. Hoy digo esto, mañana lo contrario. Se considera patrimonio lo que solo es chamarilería y las obras de cada proyecto comienzan tarde mal y nunca. El pretexto más generalizado es el aumento de precio de los materiales. La realidad es, desde la perspectiva del Casco Antiguo, una languidez enfermiza. Un deterioro espectacular. ¿Ha habido tiempos peores? Lo dudo. Y apenas llevo 50 años viviendo esta ciudad. Más que muchos.