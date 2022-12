Ni la obra perpetua de la piscina de la margen derecha, cuyo proyecto parecía no tener principio y ahora no tiene fin. Ni la rehabilitación del conventual de la calle San Juan para albergar servicios municipales ahora dispersos. Ni siquiera la revitalización de El Campillo que tanta demora acumula. El clamoroso retraso de estos y otros proyectos largamente anunciados por el Ayuntamiento de Badajoz no es, ni de lejos, tan grave como el de las Escuelas Municipales de Música, cuyas clases no han comenzado todavía a estas alturas del año, cuando ya hay actividades extraescolares que han repartido las notas de la primera evaluación. Nadie ha ofrecido explicaciones razonables y comprensibles que justifiquen que el inicio del curso se haya pospuesto hasta enero, si finalmente empieza en enero. Esto supone que sus alumnos han perdido cuatro meses de clases, pues deberían haberse iniciado en septiembre. Meses que no podrán recuperar.

Alguien puede pensar que no es tal la tragedia ni el despropósito y que no pasa nada, porque se trata de una disciplina que se estudia de forma complementaria y voluntaria. Voluntaria sí, pero dice muy poco de la administración responsable que, con este proceder, parece no dar importancia a la educación musical. La tiene. De otro modo el ayuntamiento se habría desentendido de estas escuelas, como parece, por lo mal que funcionan. Este último curso, peor que nunca. Iba a ser el primero en el que las clases se prolongarían desde septiembre a junio. Siempre empezaban, en teoría, en octubre. El pleno de la corporación municipal acordó alargarlo dos meses tras reclamarlo el profesorado. Iba a ser el curso más largo y pasará a la historia de las escuelas como el más corto. Empezará en enero, si finalmente se cumplen las últimas predicciones de la concejala de Cultura, Paloma Morcillo, que aunque reconoce su culpa, no es la única responsable de este desaguisado. Tampoco se sabe quién o quiénes ni por qué se ha producido este retraso, que nadie en el ayuntamiento explica con razones de peso. Cada vez que se piden explicaciones alegan problemas administrativos. Más bien económicos o presupuestarios. No había partida para contratar la vigilancia de los colegios donde se imparten por las tardes las escuelas. No se entiende este olvido. Porque es un procedimiento sabido, que se repite curso tras curso, y que requiere un proceso con antelación suficiente para que la empresa de seguridad tenga el contrato firmado cuando comienza el curso. No había partida presupuestaria, no había empresa, no había escuelas. Menuda picia. Entretanto, 500 alumnos (niños y adultos) siguen a la espera de coger el instrumento. Si es que aún les queda paciencia, pues seguro que muchos padres han optado por apuntarlos a academias privadas, si es que han podido hacerlo con el curso ya empezado y su economía familiar se lo permite. Lo que está ocurriendo con las Escuelas Municipales de Música de Badajoz denota una falta de seriedad por parte del gobierno municipal imposible de justificar. Ni siquiera los responsables fueron capaces de dar la cara cuando a finales de octubre, con motivo de la entrega de los premios Ciudad de Badajoz, que organiza la Concejalía de Cultura, un grupo de padres se manifestó frente a la iglesia de Santa Catalina, donde se celebraba la gala. Mientras los afectados se quejaban y protestaban porque Cultura había dejado fuera a la música; en el interior, Cultura incluía a la música entre sus premios. Aquellos padres no pudieron sentir mayor desprecio. Su presencia fue ignorada, acallada por los aplausos que desde dentro alcanzaban la calle. El curso empezará en enero y los niños cuyas familias aún no se hayan rendido comenzarán sus clases, que concluirán en junio, con el boletín incompleto. Lo ocurrido debería servir al menos para que alguien en el ayuntamiento recapacite sobre si existe interés real en mantener en condiciones estas escuelas, en las que año tras año se suceden los problemas: unas veces con la contratación de la vigilancia y otras con plazas de profesores que tardan en cubrirse. Deficiencias que están contribuyendo a un desprestigio que esta ciudad y sus niños no merecen. Si pudiesen, se habrían ido con la música a otra parte.