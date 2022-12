Perdonen que insista, pero es muy importante la recuperación de la conexión ferroviaria Plasencia – Salamanca. Sigo insistiendo, porque estamos a tiempo y hay ahora una gran oportunidad que debemos aprovechar. Aunque desde el año 1985 no está en servicio entre Salamanca y Astorga, no sé si por razones románticas, por despiste o de algún visionario, desde el año 2011 este trazado aparece en los mapas en la Red Global Transeuropeas de Transportes (RTE-T), que en principio no tiene obligación de estar en uso antes de 2050. Parece que a nadie molestaba esta línea en el mapa, pero tampoco servía para nada, más que para mantener la esperanza.

En diciembre del año pasado la Comisión Europea presentó al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta de revisión de la RTE-T en la que se decía que «a propuesta de España, la conexión ferroviaria entre Plasencia, Salamanca y León se elimina de la RTE-T». Enseguida se produjo una respuesta desde varios frentes y el Gobierno comunicó a la Comisión que no se eliminase, como así han hecho. No es que se haya incluido en las previsiones de la UE, sino que se ha quedado como estaba. La ampliación de la Red Básica de la RTE-T desde su última definición en el 2011 ha sido una constante. En los últimos años se ha añadido al Corredor Atlántico la conexión noroeste con Galicia, Asturias y León, por el sur con Huelva y Canarias y por el norte entre País Vasco y Aragón. En la actual revisión se propone añadir el trayecto Porto - Vigo y Mérida - Manzanares. Es decir, no es algo excepcional. Hemos estado intentando hacer ver al Gobierno la gran necesidad y oportunidad de recuperar con urgencia el tramo Plasencia – Salamanca sin conseguirlo. Los argumentos son muchos, pero ahora hay, además, una gran oportunidad. Este corredor puede ser la vía sustituta del imposible gasoducto para transportar gas a Centroeuropa desde los centros de regasificación y almacenamiento del Sudoeste Ibérico, especialmente Huelva y Sines, y en el futuro de hidrógeno verde. Esta semana se han tomado decisiones sobre el hidroducto desde Barcelona a Marsella, con todas las incertidumbres que genera, los altos costes y el mucho tiempo para su construcción. La solución puede estar en los 120 kilómetros de vías entre Plasencia y Salamanca, mucho más rápido, versátil y barato. El Gobierno de momento no lo ha apoyado y la Comisión no lo ha recogido en su nueva propuesta, pero cabe que desde el Parlamento Europeo se presente una enmienda para su inclusión, como van a hacer los europarlamentarios del PNV con la conexión Bilbao – Santander que se ha comprometido apoyarla el Gobierno de España. Todavía estamos a tiempo.