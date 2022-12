Tres historias me rondaban como las morillas de Jaén. Y a la cama me fui con la columna escrita pero con un runrún en el estómago que no me dejaba dormir. Una televisión se oía a lo lejos. Y decidí cambiarla . Es ahora, cuando la gente tiene los oídos prestos, antes de que el foco se mueva a otro lado. Al mejor postor. Elegir la sede del mundial de fútbol no obedece a nada más, parece. Al interés metálico, desnudo. Se escudan en que el deporte no entiende de política. Como si la política manchara como la tinta del calamar. Y no lo hicieran los billetes sobados, circulando de mano en mano. Se decía antes a los niños que se lavaran las manos cuando tocaran el dinero por si lo habían tocado los ‘tísicos’. Hay quienes tienen ‘tísica’ la conciencia, la moral y el pensamiento. «Política» la pronuncian con el gesto torcido, como si les asqueara en la boca, y no los hechos, los usos, la persecuciones, los castigos físicos, las condenas, los derechos coartados. Los derechos humanos suenan ajenos. De otra gente. Otros países. Asuntos internos en los que es mejor no “meterse”. Llegar, hacerse la foto, vestir la camiseta de su país, corear, celebrar goles, mas fotos y volverse a casa. Limpios de polvo y paja. Hay quienes tildan de fuera de lugar las criticas a la celebración del mundial porque antes ya se han celebrado antes en países sin libertades. Justificar el presente porque fue igual o peor en el pasado si es que esta fuera de lugar, negar o quitar importancia al dolor de los cataríes, de las cataríes. Las mujeres sufren una discriminación intolerable. Inimaginable para occidente , para ese occidente que va a vitorear en los partidos, que va a dejar divisas en ese país que estrangula las libertades y derechos más elementales. Que va a “ lucirse” en las televisiones de todo el mundo como un país “ moderno “. Que presume de sus adelantos y mejoras respecto a otros . El hecho de que no sea obligatorio el burka no significa que las mujeres sean libres . Las mujeres cataríes deben pedir permiso a su tutor ( padre, tío, Hermano o esposo ) para salir del país, casarse , estudiar en el extranjero, trabajar en muchos puestos del Gobierno, y recibir algunos servicios de salud reproductiva deben contar con el permiso expreso de ellos. La violencia de género no está tipificada en el código penal ni se habla siquiera de ello. Invisible. Tapada. Pueden ser arrestadas y entrar en prisión doce meses por sexo sin estar casada aunque también puede estar sujeta a castigos corporales. Y su testimonio ante los tribunales tiene la mitad de valor que el prestado por un hombre. Los hombres tienen derecho unilateral al divorcio, mientras que las mujeres sólo por motivos tasados y limitados . Las mujeres divorciadas no pueden ejercer la tutela de sus hijos, solo el hombre puede serlo . Y también en cuestión de herencia se les discrimina, porque reciben la mitad de la cantidad que sus hermanos varones . La policía puede obligar a las mujeres a regresar con sus familias si abandonan su casa huyendo de su esposo por maltrato o abuso sexual. La comunidad LGTBI debe esconderse, y pueden ser condenados a penas de hasta diez años de cárcel, incluso cuando huyen de abusos.

La celebración de este Mundial significa el respaldo a la vulneración de derechos humanos en ese país. Significa pan y circo para una sociedad oprimida, que sufre, y otra que oprime, ahora con la publicidad y el aplauso de occidente.