El debate sobre el número de luces de Navidad en Badajoz o la reducción de calles alumbradas para la ocasión ha ocultado otro no menos importante: la conversión de la fiesta en una feria. Con esta manía tan propia de los badajocenses de intercambiar fiestas entre ellas o de colonizar unas por otras, a veces descuidamos la esencia, la tradición, la historia y, sobre todo, como en el caso que nos ocupa, el mensaje. Porque si hay una fiesta entre todas con un mensaje, nítido, directo, universal, es la Navidad. Ayuso en Madrid, en el transcurso de la inauguración de un Belén monumental, ha convertido sus seis minutos de discurso en un vídeo viral que cualquier cristiano -aquí sobran las ideologías, los egos y las manías- podría suscribir ya que se adentró, sin fisuras y sin complejos, en el verdadero significado de la Navidad, tantas veces ignorado, desconocido o, incluso, maltratado. No seré yo el aguafiestas criticando el consumismo, el hedonismo o el exceso de sentimentalismo o la carencia de empatía hacía o poniendo como excusa la Nochebuena. Creo que, siguiendo la trascendencia de su mensaje, en la Navidad cabemos todos, incluso los que no creen y creo, asimismo, que cabemos en la medida de nuestras emociones, es decir, como cada uno quiera o pueda, siempre desde el respeto y la voluntad. La Navidad es lo que tiene: no ser buenos a la fuerza sino expresar sensaciones y sentimientos que tienen que ver con el humanismo, la paz, la concordia y la vida en comunidad. Todo este preámbulo para decir que todo el mundo tiene derecho, con motivo de la Navidad, a hacer negocio igual que a hacer proselitismo, a sobrevivir igual que a renegar de creencias que no le dicen nada, a ganar dinero igual que a ser solidarios. O sea, que no me gusta que San Atón sea una feria con cacharritos o por otros lugares de la ciudad se instalen atracciones de feria que, si bien no tienen nada que ver con la Navidad, me resigno a aceptar como buen cristiano porque sé que eso entretiene a los niños, da descanso a los padres y madres y permite a los feriantes, igual que a los hosteleros, ganar un dinero que en el resto del año no viene con la misma alegría. Hasta ahí perfecto. Que la Navidad también es ayudar a los demás, a través del camino que cada cual considere más oportuno. Sin embargo, me encontré en el Paseo de San Francisco, donde el Mercado Navideño, a pleno sol, con dos mayores que me dijeron acudir a diario a sentarse en un banco a ver pasar la vida y que ahora su banco no estaba. En concreto, que faltaban cuatro bancos y una farola, habiendo quedado la zona algo desangelada, como pude comprobar personalmente. Su ausencia es un misterio digno de Cuarto Milenio y propongo a los hombres de Paco o de Harrelson, según convenga, para que inicien una investigación y, no sé, que Amancio Ortega done el mobiliario urbano que falta para que el Parque del que nos sentimos más orgullosos en Badajoz no participe también de este debate de ausencias que nos tiene en un sinvivir.