Para mí, que no pretendo hacer literatura, ni probablemente sea capaz de expresar con arte mi opinión sobre muchos asuntos o sus causas, banales o no, a veces me resulta difícil encontrar temas en el mundo local, o sea en Badajoz, que merezcan una reflexión o, siquiera, una opinión. La historia de la ciudad y de su territorio o alfoz son siempre un recurso, pero conviene alternar esas opiniones científicas con alguna otra sobre la actualidad. Sin incurrir en la crónica de sucesos. Pero a veces, y no son raras, hay pequeños acontecimientos con un fondo mucho más profundo y más trascendental de lo aparente. Recientemente se ha producido un incidente no por repetido menos significativo. Se iban a soterrar unos contenedores de basura en un lugar donde era evidente la muy probable aparición de restos arqueológicos relacionados con el recinto abaluartado. Nadie parece haberlo advertido y los vestigios afloraron. La muralla es un bien patrimonial protegido y, sí o sí, aquello no podía instalarse allí, por muy necesario que fuese. Sin embargo, no debe banalizarse ese mínimo suceso. Es un síntoma de, como poco, un mal funcionamiento administrativo. Y la culpa recae sobre todo en nuestro ayuntamiento. Y, luego, quizás, en la Dirección General de Patrimonio de la Junta.

No era cuestión de buscar indicios ocultos. En los años treinta, del siglo XX, se derribó una parte de la muralla abaluartada. A veces para dar trabajo a la gran masa de parados. Se sabía por dónde discurría, pero solo se actuó cuando aparecieron los restos. ¿Y el preceptivo informe inicial para solicitar el proyecto de obra? ¿Cuándo se pidió el permiso a la Consejería de Cultura? ¿Alguien en los servicios técnicos del Ayuntamiento había advertido a la empresa de que el área intramuros y una franja alrededor del recinto son zona protegida? No lo entiendo. Solo si se empezó a excavar sin tener los dictámenes favorables puede explicarse la metedura de pata. ¿Ha habido daño patrimonial? ¿Se ha hecho informe técnico estudiando lo encontrado? Este modo de actuar no es novedoso y las explicaciones tampoco son del nivel que debieran. No fue casualidad, fue una negligencia. ¿Para qué protegemos el Patrimonio Histórico?