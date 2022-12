El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, tiene la agenda más apretada que el vestido de Marilyn Monroe en el cuerpo de Kim Kardashian. De congreso en congreso, de gala en gala, de cena en cena, de jornada en jornada y de aniversario en aniversario, no hay acto que se precie en Badajoz al que no asista. Lo hace encantado, lozano como una rosa, como si acabara de salir de casa. Gragera puede estar a última hora de la mañana en Santander ofreciendo una conferencia y llegar puntual a la entrega de los premios Empresario de Badajoz antes de que anochezca. Aunque tiene juventud y compromiso con el cargo a raudales, debe costarle su esfuerzo.

Desde hace semanas lo hace arropado por un séquito de asesores o colaboradores o mediadores que lo escoltan y que ha ido creciendo. Se les ve llegar. Aunque no le hacen falta para hacerse notar. Su aspecto físico lo ayuda a diferenciarse del entorno. No es un comentario despectivo, al contrario. Al alcalde le viene bien tener un rasgo físico que lo distingue y lo hace localizable entre la multitud. En poco más de tres años que lleva en política, es reconocible donde quiera que vaya (si no lleva gorra). Puede que muchos no conozcan su nombre, pero sí lo identifican por el color de su pelo, que es también el de su partido. A él no le incomoda ni molesta, al revés. Gragera tiene sentido del humor, buen carácter, trato cercano, ademanes moderados, escucha a quien se le acerca y hace gala de intenciones y anuncios resolutivos.

En una reciente cena solidaria con más de 500 invitados, a la que acudieron famosos que animaban con sus canciones la velada, fueron muchos los que aprovecharon para hacerse fotos con las estrellas de la noche, entre ellas el alcalde, que aceptaba gustosamente perpetuar el momento con quienes se le acercaron, tan refulgente como los mismísimos Manu Tenorio y Soraya Arnelas.

Ignacio Gragera es un buen candidato a la alcaldía. Sus contrincantes lo saben. En su partido lo sabrían si en su partido estuviesen pendientes, como ahora toca -ya están tardando-, de presentar al candidato a la Alcaldía de Badajoz para las elecciones municipales, que se celebrarán el 28 de mayo de 2023. Pero su partido tiene otras preocupaciones, porque antes de nada tiene que sobrevivir como partido y le está costando coger aire. Sabedores de la situación de Ciudadanos y de que Gragera puede quedar huérfano o abandonar el hogar antes de que se desmorone, en el PP valoran las consecuencias de la adopción, sopesan si podrían quererlo como a un hijo propio, aunque no lleve la misma sangre. Tienen que estudiar los populares si el resto de hermanos van a acogerlo con cariño, pues el nuevo no llega recién nacido sino talludito y ha sido educado en otra familia, aunque haya estudiado en el mismo colegio.

El portavoz municipal socialista, Ricardo Cabezas, es el único que asegura que el contrato está firmado y que Gragera será el candidato en Badajoz por el PP. Afirma que sus fuentes son fiables y no se arrepiente de la repercusión que su anuncio haya podido tener. Parece que Cabezas quiere revolver a los populares y provocar un motín en casa ajena. Pero que Gragera sea el candidato del PP es lo peor que le puede pasar a Cabezas. Según las encuestas de uno y otro, PP y PSOE andan muy justos en el número de concejales en los próximos comicios y deben pensarse muy mucho los pasos que tienen que dar las próximas semanas. El PP sabe que elegir al mejor candidato puede marcar la diferencia definitiva. El problema es que apenas quedan seis meses y los populares no están dando muestras precisamente de ser un partido serio con lo que ocurre en Badajoz. No lo son, aunque lo repitan mil veces. Dicen que no hablan de rumores, solo de hechos consumados. De haber sido así, no llevarían promocionando desde hace casi un año a Antonio Cavacasillas como candidato a la alcaldía de Badajoz. Es cierto que nunca lo han dado por confirmado, a la espera de que Génova lo ratificase. Pero no puede presumir de seriedad un partido que no respeta la propuesta de la dirección provincial y que no deja de encargar encuestas con nombres dispares antes de tomar una decisión definitiva sobre su cabeza de lista a estas alturas. Gragera y PP tienen que tomar ya una decisión. Lo van a hacer por los pelos.