Hoy en día tenemos actividades que poseen una proyección internacional y un potencial de movilización incontestables. Sin duda una de ellas se refiere al denominado deporte rey: el fútbol. Su capacidad de influencia social está fuera de toda duda. Las audiencias millonarias de cuantiosos partidos reportan beneficios desorbitados. Sin embargo, esa rentabilidad económica se traduce en oportunidades perdidas en muchos casos para que el fútbol sea, además de un espacio para el entretenimiento y el ocio masivos, una herramienta educativa muy poderosa y un altavoz para difundir valores de respeto e inclusión, entre ellos los de rechazo a las discriminaciones sociales. A partir del próximo domingo, los ojos de todo el mundo se posarán en un pequeño país del Golfo Pérsico, Catar, para ver a los mejores futbolistas enfrentarse por el trofeo más preciado. Nada habría en contra de ello salvo por cómo quien gobierna este territorio desértico y de clima árido, con una economía boyante por la venta de petróleo y gas, viola sistemáticamente los derechos humanos. En Catar la democracia y la libertad son una quimera, las mujeres son subyugadas y la comunidad LGTBI perseguida. Además, la construcción en tiempo récord de infraestructuras -estadios, aeropuertos, redes de metro u hoteles- gracias a los petrodólares ha revelado tanto el fuerte impacto medioambiental como los numerosos obreros muertos, la mayoría inmigrantes del sureste asiático que han trabajado en unas condiciones de semiesclavitud. ¿No son motivos suficientes para boicotear esta cita o al menos para denunciar más enérgicamente estas situaciones? El emirato absolutista de Tamim bin Hamad Al Thani ha empleado instrumentos propagandísticos y ha recurrido a la diplomacia para lograr su objetivo: organizar el Mundial de Fútbol 2022. Es su manera de crear un escaparate perfecto para difundir una falsa idea de modernidad y libertad. Para la FIFA contaba mucho más el dinero que formasen parte del once inicial los derechos humanos, la igualdad o la democracia que, como se ha demostrado, han saltado al campo como suplentes. Esta copa de sudor y sangre está mancillada por las más de 6.500 víctimas mortales de la construcción de estadios e infraestructuras, que no pueden caer en el olvido. El fútbol que mueve masas y de figuras mediáticas excéntricas, considero, ha de acercarse más a uno de base, con principios y valores éticos. Solo así se podrá evolucionar a un deporte en el que venza de verdad el concepto de equipo, con clubes no tan lucrativos y jugadores y técnicos generosos, comprometidos, diversos e inclusivos, frente a la tradicional competitividad individualista, agresiva y capitalista. Ese es el fútbol que deseamos una inmensa mayoría, no el de grandes estrellas multimillonarias, los negocios turbios ni el de la frustración y la tristeza de quien, siendo niño, en el patio de un colegio, siempre es escogido el último cuando se organiza una pachanga porque, al parecer, no es tan bueno con el balón. El fútbol tiene esa otra cara social, que es fundamental resaltar.