Abrir la espita. Cuando uno empieza a escribir sobre algo y sientes que no se agota, y que necesitas decir más, y una frase te lleva a otra y a un recuerdo y a un paisaje y a una cara, que se queda mirándote desde el pasado. La semana pasada les hablé de Jack y hoy de mis amigos canarios. Sentí al aterrizar, un perfume a verano. De sobrar la chaqueta. De querer quitarse los zapatos. Una ola de reproche sube desde mi estomago. De no creer del todo. De decirme en alto cómo has podido ser tan tonta, qué era tan importante, qué no pudo posponerse. Conocí a Gonzalo y a Agustín en 2008 en Granada. Y nos hicimos enseguida amigos. Eran quienes me abrigaban de la frialdad de algún congreso, con quien escaparse de una comida demasiado formal para dar un paseo y hablar de libros, de nuestras casas, del poder sanador de los animales, de antepasados, de política, de los hijos, de viajes, de reírnos de la gravedad de las cosas, de aligerar el peso, el profundo peso que deja la profesión de abogado, a lo largo de los años. De elegir regalos, sombreros, para la mujer de Gonzalo, tan guapa, que él me enseñaba en fotos, y que yo, de escucharle, era como si la conociera. Del orgullo por su hijo, músico, triunfando por el mundo. De desbaratar la soledad que a veces, la vida nos trae, como restos de un naufragio. Con una sonrisa me acuerdo de cogerles del brazo y, sin mediar palabra, con solo mirarlos, pedirles socorro ante algún señor demasiado insistente y ellos, también sin decir nada, llevarme en volandas o fingir ser mis hermanos, mis maridos, mis primos de Zumosol, para espantar a cualquier pegajoso. A veces se les unía Joaquín, decano del Colegio de Abogados de Las Palmas que, con su bonhomía, caballerosidad, y sabiduría, convertía el trío en perfecto. Para no cansarse nunca de escuchar y aprender. Hubo un tiempo en que ellos sabían que los echaba mucho de menos y me insistían, aún más, para que cogiera un avión. Gonzalo me enviaba fotos antiguas de su isla, de su perra, del mar, de los amaneceres antes de que el trabajo, las prisas, «ensuciaran» el día. Agustín me mandaba chistes para empezar la jornada con buena energía. Me llamaban, sin aviso, como si supieran. Me hablaban de un pueblito con solo una calle sin asfaltar delante del mar. De que cuando los juzgados ahogaban, huían hasta allí, a esconderse de la vida. A reencontrarse con la Vida. A pescar la comida del mediodía, a dormitar, beber con amigos, a contemplar. Y desde mi casa, aquellos difíciles inviernos, yo les imaginaba siempre soleados, llenos de luz. Me relamía con el pescado a la brasa, solo con un poquito de aceite y sal, con el sabor de la amistad y de la sencillez. La vida, con minúsculas, me distrajo. Y hoy cuando por fin llego a su isla, Gonzalo ya no está. Durante el trayecto hasta el hotel no podía dejar de llorarle, de pedirle perdón por no haber venido antes. Miré por la ventanilla para disimular y vi el mar. Su voz, entonces, estaba en mi oído. Su risa de hombre bueno y grande. Todo pareció encajar. El olor a sal me llenó de paz, de agradecimiento, de la alegría de saberme privilegiada por haberle conocido. Con los ojos cerrados pude sentir el reencuentro.