La historia de esta dinastía de indígenas occidentales convertidos al islam en los primeros tiempos posteriores a la conquista árabe acabó, como seguramente sea conocido, con su sumisión a la omeya de Occidente, cuya capital, Qurtuba, pasó a ser durante mucho tiempo la metrópolis más importante de todo el Magreb.

Después de que el ejército califal llegase ante los muros de Batalyaws hubo de pasar algún tiempo antes de ver rendida a la ya importante plaza fuerte. El asedio se dilató y el propio monarca hubo de abandonarlo dejando como responsable de las operaciones a un tal Amad b. Ishaq al-Qurashí. O, lo que es lo mismo, a alguien de confianza. A un miembro de su propia tribu. Y no sabemos mucho -siempre lo mismo- acerca de los detalles del cerco; la versión conservada de los hechos solo lo es gracias a los historiadores afines a los omeyas. Se llega incluso a exagerar el tamaño de la plaza -por ahora la arqueología no ha aportado ningún argumento capaz de corroborar esas informaciones— para aumentar los méritos del ejército y, por extensión, del monarca vencedor.

Habla el historiador IbnHayyan, a toro más que pasado, de los arrabales de Batalyaws, pero es muy improbable la existencia de estos. Seguramente la población no era por entonces tan grande como para desbordar sus primeras murallas urbanas, de trazado desconocido. Por lo que podemos colegir en la actualidad no sería hasta mediados del siglo XI, durante el gobierno de los Aftasíes, cuando aquella primera y, necesariamente, reducida fundación de Abd al-Rahman b. Marwan al-Yilliqi alcanzase su máxima población y superficie. Dicho sea con todas las reservas.

Todo se substanció con una rendición pactada entre los oligarcas locales y el califato. Era mejor eso que la destrucción de una fortaleza fundamental para defender el territorio y no se olvide que la última gran ciudad rebelde era Tulaytula/Toledo, que tardó todavía dos años en caer. Tenía un rango semejante a Batalyaws, pero era mucho más fuerte y lo que se hiciera junto al Guadiana podía influir en la rendición de aquella. No tenía, eso sí, una familia tan fuerte como la marwaní, para marcar su política, aunque sus reivindicaciones no eran muy diferentes.