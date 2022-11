La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha comenzado con la empresa pública Tragsa las obras para instalar una compuerta en el azud de La Pesquera. Estos trabajos, que se prolongarán año y medio, no se entienden sin otra actuación similar que se va a acometer aguas abajo, en el azud de La Granadilla. Ambos azudes delimitan el tramo urbano del río en Badajoz. El objetivo de colocar compuertas en ambos es que se podrán abrir cuando se produzcan crecidas y, de este modo, dejar pasar los sedimentos que, debido a la existencia de los azudes, se han ido acumulando. Estos lodos propician el crecimiento del nenúfar mexicano, la planta invasora que ahora preocupa al organismo encargado de cuidar de la cuenca y a los ciudadanos que cada día observan su Guadiana cubierto por una manta verde que parece no tener solución, a juzgar por los años que lleva colonizando el río sin que exista un compromiso efectivo para su eliminación.

El nenúfar mexicano llegó a Badajoz a finales de los años ochenta y en estos momentos ocupa toda la superficie donde esta especie puede vivir feliz y contenta en el tramo urbano: 80 hectáreas. No hay más porque no puede haber más. El nenúfar mexicano necesita sedimentos para enraizar y que la profundidad sea inferior a 3 metros. Donde el río es más profundo no hay nenúfar. El que hay es el que puede estar. Y va a estar ahí para rato. La propia CHG lo reconoce. No le queda otra. Ahora ha comenzado con la obra en uno de los azudes y ha iniciado los trámites para el de La Granadilla, que es más costoso. Calcula la CHG que entre uno y otro proyecto tardarán 2 años en estar colocadas las compuertas. Esta es una solución preventiva, para contar con un mecanismo que impida que se vuelvan a acumular sedimentos en el lecho del río a su paso por Badajoz cuando el Guadiana crezca, que está por ver. Más si a su paso tiene que dejar llenos los embalses que ahora están a dos velas.

El problema es qué se hace con el nenúfar existente. Eso es más complicado. Los responsables llevan diciendo mucho tiempo que al menos se necesitan dos años para tener el estudio de impacto ambiental y de las alternativas para el control de esta especie exótica. Antes de ahora lo dijo el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, cuando se reunió con el presidente de la CHG, Samuel Moraleda, en agosto de 2021. Acababa Gragera de coger el bastón de mando. Más de un año ha pasado desde entonces y el plazo que se maneja sigue siendo el mismo: dos años por delante.

Dos años para empezar a acometer la medida que permita erradicar o posiblemente solo controlar el nenúfar en el tamo urbano. Ahora lo único que se puede hacer es segarlo cuando se celebra alguna competición deportiva en el río, a demanda. En pocos días resurge florido y hermoso. El nenúfar ha llegado posiblemente para quedarse, como el camalote. Que ahora el camalote no se vea no quiere decir que no esté. Se logró controlar a finales de 2020, tras la actuación de choque de los soldados de la UME. Pero el camalote sigue en el Guadiana. Un equipo de la CHG integrado por un centenar de personas se encarga de revisar el río para detectar posibles manchas verdes y retirarlas cuando aparecen. Se trata de una planta de rápido crecimiento cuyas semillas pueden durar 20 años. Con el camalote se encontró la forma de atacarlo y ahora queda por ver cuál o cuáles son las mejores soluciones para mantener a raya el nenúfar que, según los expertos en invasiones verdes, no es tan dañino como el camalote y además no está claro que su existencia sea tan perjudicial. De hecho, gracias al nenúfar se ha vuelvo a ver el calamón, que es un ave además de un arroyo.

El río es un espacio protegido y los responsables de cuidar su fauna y flora deben tener muy claro que lo que se vaya a hacer no les perjudica. Dragarlo, como se plantea, es una solución agresiva que se tiene que sopesar. Pero los pacenses necesitan saber que se está haciendo todo lo posible, no solo cuando se echan a la calle a protestar. Demasiados plazos y demasiado largos.