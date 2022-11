Un año más se ha vuelto a celebrar la anual Cumbre Ibérica. En esta ocasión en Viana de Castelo (Portugal). Ya llevamos 33 cumbres desde que comenzaron a reunirse los Gobiernos de Felipe González y Mario Soares en 1983. Muchos años de firmas de tratados de amistad, de cooperación, de acuerdos, de compromisos vagos y reuniones de cariño y hermandad. Si echamos la vista atrás, mucho han mejorado nuestras relaciones y nuestra histórica desconfianza y mucho han cambiado los dos países y sociedades. Pero también la realidad es que muchas de esas buenas voluntades, muestras de cariños y firmas de documentos han quedado en papel mojado, y la Raya sigue siendo la frontera que más distancia a dos países de la Europa Comunitaria, no solo por haberse convertido en territorios despoblados y periféricos, sino por sus escasas conexiones de comunicaciones. Que la mejor conexión ferroviaria entre Madrid y Lisboa suponga un trayecto de nueve horas y media con dos transbordos y tres trenes, es un verdadero escándalo a estas alturas. Y no solo para los que la tienen que soportar, sino como ejemplo de lo poco que interesa esa conexión a los gobiernos de los dos países. En la actualidad más de 1.500.000 de pasajeros al año viajan en avión entre Madrid y Lisboa. De media hay más de 4.000 viajeros que hacen ese trayecto al día. No hace falta hacer ningún estudio científico para predecir que al menos 150 personas al día podrían preferir un tren directo que evitase transbordos y que fuese de centro a centro de ciudad, aunque tardase 7 horas. El aeropuerto de Lisboa está de nuevo colapsado lo que provoca muchos días importantes retrasos y anulaciones de vuelos, hay personas que por miedo a volar, por tener alguna dificultad de movilidad o por puro placer prefieren el tren al avión. Y esta opción del tren podría ser posible hoy con la infraestructura existente. Solo hace falta voluntad política de los dos países y resolver algunos problemas menores. Esperaba que entre tantas palabras vacías y buenas intenciones hubiese un compromiso concreto para que antes de fin de año se pusiese en marcha un servicio directo entre Lisboa y Madrid. No ha sido una vez más. Seguiremos insistiendo para hacer realidad algo tan evidente, necesario, que cuesta tan poco y que tanto beneficio puede reportar.