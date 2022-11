A veces les he hablado de mis amigos. Pocos, algunos de ellos «bichos raros», en el mejor sentido de la expresión. Hoy lo haré de uno que ha venido por primera vez a Extremadura y que se ha quedado en casa. Ha venido con su hijo John Paul, su fiel ‘escudero’. Jack es uno de los chicos con mas curiosidad y mas vitalidad que he conocido en mi vida. Lo primero que de él llama la atención es su sonrisa seductora, de pícaro, de saber historias para embelesarte, como Sherezade o la baronesa Blixen. Después sus ojos, que se mueven sin parar quietos, todo lo observa, todo lo absorbe; salvo que te hable o te esté escuchando, entonces, sientes que se ralentiza la respiración, concentrada, y su mirada te traspasa, queriendo entenderte, entendiéndote, aunque el idioma nos separe. Y, por ultimo, sus manos. Manos grandes, de dedos hábiles, de escultor. Aun en reposo, vacías, las puedes sentir abarcando toda la verdad del barro, vaciándolo de su apego a la tierra, de ser tierra, confiriéndole casi humanidad, moldeando la belleza. Jack era poco más de un niño cuando con una furgoneta se marchó a Méjico y desde entonces Méjico se quedó en él. Su sol, su color, los gallos, los bailes en corro con gardenias, el arte y la tradición indígena, el idioma. Más tarde, aun siendo inusual para un estadounidense, recorrió Cuba y gran parte de Latinoamérica … Por eso, en su casa se escucha Violeta Parra o, cuando me ve, me regala un «buenos días señorita», o «vaya usted con Dios». Jack nombra a menudo a su mujer, Trudy, y uno parece conocerla a través de la sonrisa con la que narra episodios cotidianos, como cuando señala la preciosa butaca donde ella solía sentarse y desde la que yo le miro, o momentos importantes de su vida en común, como aquel en que dejaron New Jersey para trasladarse a Maine, y ella lloraba camino de lo que parecía el destierro. En aquel Norte del Norte, fue profesor de jóvenes fantásticos que crecían con rapidez y ansia de aprender, inhalando de él su curiosidad, su hambre de más, su manera sencilla de percibir el mundo, rico y grande, como si fuera pequeño. Se quedó allí. En una casa en medio del bosque, con ventanas desde donde saluda cada mañana a un colibrí. En el estudio en el que sigue contando maravillosos cuentos, dibujados o esculpidos. En el jardín en el que cultiva judías y tomates. Quitando, con su tractor, la nieve del camino. Desde allí, ve caer la tarde, los inviernos, la vida, con un sorbito diario del mismo tequila que probó por primera vez en Méjico. Hace unas semanas decidió recorrer miles de kilómetros para saludar a los amigos, ver sitios nuevos, degustar comida diferente. Para descubrir. Pasea, entusiasmado, por la Alcazaba de Badajoz, se emociona escuchando a un joven fadista, saborea el jamón, alza su copa para brindar por la amistad, y se encoge de hombros, tímido, al recibir el sincero aplauso de los que le admiramos. Jack tiene noventa y seis años. Es un good boy. O un hombre bueno, que diría Machado. Que ha sabido extraer la vida a la vida. Y nos regala la enseñanza, de saber percibirla, como cantaba Violeta Parra, como un milagro, por el que hay que dar cada instante las gracias . Salud, y gracias, maestro.