Ya es hora, sí. Ya es hora de que una de las principales entradas de la ciudad se limpie, se sanee, se adecente y desaparezcan los restos de una tragedia que ocurrió hace nada más y nada menos que 25 años. 25 años desde que los arroyos Rivillas y Calamón se desbordaron y arrastraron en Badajoz 22 vidas y el futuro de cientos de familias que vieron cómo el agua se llevaba en pocas horas hogares, negocios, recuerdos y esperanzas.

El dolor y la muerte echan por tierra cualquier pretensión de imponer arbitrariedades. El sufrimiento es un acicate del sentido común. Las imágenes que la llegada del día sacó a la luz la mañana del 6 de noviembre de 1997 movilizó una riada de solidaridad con las víctimas procedente de todos los puntos del país. Las administraciones públicas y sus representantes dieron el do de pecho y se pusieron en la delantera para facilitar la ayuda necesaria y fueron ejemplo de colaboración, dejando a un lado las disputas políticas. No un día ni dos, sino semanas, meses y años en los que no les quedó otra que ponerse de acuerdo para sacar adelante una ciudad rasgada y herida en la que por muchos errores que se hubiesen cometido en el pasado, no podían servir de excusa ni ralentizar la búsqueda de soluciones para familias que tenían que seguir adelante tras haber sufrido un suceso tan grave. Las familias de las víctimas, el barrio entero nunca olvidarán lo ocurrido. Tampoco quienes viven o tropiezan con las calles donde aún permanecen en pie los restos del desastre.

Los políticos de aquellos días dieron ejemplo de que son capaces de llegar a entenderse cuando la sociedad clama ayuda urgente sin mirar al lado. Los de entonces y los que los siguieron cumplieron los compromisos. La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), que depende del Gobierno central, dedicó 26 millones de euros a encauzar los arroyos y otros 47 a expropiaciones. La Junta de Extremadura construyó 1.245 viviendas para realojar a los afectados y el ayuntamiento lleva invertidos 8,5 millones de euros en adquirir, expropiar y derribar casas ubicadas en la zona de exclusión, como así se denomina el área inundable. Calcula que le quedan otros 5 millones por invertir y lleva años pidiendo que se impliquen las otras dos administraciones, que le han respondido que ellas pusieron su parte y que lo que queda pendiente corre a cuenta de las arcas municipales.

Una pena que llegados a este punto sean incapaces de volver a ponerse de acuerdo. Dice muy poco de sus responsables y menos de lo que les preocupan los barrios afectados. Lo que está ocurriendo indica que a ninguna de las tres administraciones le importa la imagen y la situación de Cerro de Reyes. Tampoco al ayuntamiento, que desde hace tiempo no recoge en sus presupuestos ni en sus planes de inversión partidas específicas destinadas a la regeneración urbana de las zonas de la riada. Hace cuatro años que la inversión municipal en esta necesidad se estancó en 8,5 millones de euros. Lo que quiere decir que no se ha hecho nada más desde entonces. A principios de enero el alcalde presentó un proyecto de 4 millones con este objetivo que aspiraba a fondos europeos. El ayuntamiento acudió a una convocatoria de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica para la renaturalización de ciudades, con cargo al plan nacional de recuperación. Gragera ofreció todo lujo de detalles: el proyecto abarcaba 72.678 metros cuadrados del área de exclusión con un plazo de ejecución hasta 2025 y contemplaba una «pequeña dehesa», zonas de paseo con elementos para practicar gimnasia y hasta un circuito de BMX, dos quioscos y un aparcamiento. Se presentó en enero y nunca más se supo. Hasta que esta semana, en el aniversario de la riada, al ser preguntado por lo que queda por hacer, el alcalde ha desvelado que este proyecto no se concedió, no explicó por qué, solo que de nuevo quiere pedir fondos europeos a la vista de que otras administraciones no responden. Ya está bien de que cada año al comenzar noviembre se repita la misma perorata y no se pongan soluciones sobre la mesa. Ya está bien de lanzarse la pelota de una administración a otra. A los homenajes todos se apuntan, pero cuando se trata de comprometerse, ninguno da un paso hacia adelante. 25 años han pasado. Ya es hora.