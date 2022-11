No, nunca lo ha sido, aunque haya quien trate de minimizarlo o incluso taparlo. El drama que sufren algunas niñas, niños y adolescentes cada día en colegios e institutos es inadmisible. El acoso escolar, ese fenómeno de agresión injustificada, sostenida en el tiempo e intencional, suele iniciarse como un juego siniestro en el cual hay alguien, supuestamente más débil o que manifiesta una cierta debilidad o diferencia, que se convierte en cabeza de turco. Según investigaciones realizadas, uno de cada cuatro alumnos percibe que en su clase se da una situación de acoso. Estamos hablando de violencia y tiene unos efectos en la víctima devastadores, el más cruel de los cuales es el suicidio. El caso de Jokin Ceberio, un adolescente vasco de catorce años que se arrojó al vacío desde la muralla de Fuenterrabía en 2004, provocó una honda conmoción. No era el primer caso de ‘bullying’ en España pero puso sobre el tapete esta lacra social y sus letales consecuencias. Volvió a ocurrir con Arantxa, con Diego, con Laura, con Kira… El sistema falló. Ayer se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el Ciberacoso, designado el primer jueves de noviembre por la Unesco. Sin embargo, siempre es necesario denunciar los insultos, las burlas, las humillaciones, el desprecio, las vejaciones o incluso otras formas más sutiles de acoso, como la marginación o el vacío social, que convierten la estancia de estos chicos y chicas en su centro educativo en un tormento. Con internet y las redes sociales, ese infierno continúa al salir de clase. “No quiero ir al colegio” o “no quiero salir en el recreo” son señales que han de alertar a las familias, en una tarea que también incumbe, y mucho, a los docentes, cuya buena competencia para intervenir ante un caso es clave para acabar con ese sufrimiento. A su vez, cuidar los patios durante el recreo y generar un buen clima de convivencia en el centro, con principios éticos y morales, es la mejor prevención. No vale ponerse de perfil ni negar los hechos. La víctima tiene mucha necesidad de ser querida, atendida, ayudada; y mucha dificultad para decir lo que le pasa, porque le da vergüenza y se llega a creer que debe ser tonta, torpe… También tiene que preocuparnos que nuestros hijos puedan llegar a ser ‘matones’, aunque nos parezca impensable, y actuar. El acoso es un síntoma de una sociedad desorientada, sin brújula, enferma, sometida a la ley del más fuerte y a la del silencio de las víctimas. Por suerte, cada vez más centros pasan a la acción, con programas de prevención y actuaciones para curar las heridas de quienes han sufrido ‘bullying’. En Extremadura hay buenos ejemplos de proyectos de ayuda entre iguales, de alumnado acompañante y de espacios escolares para la convivencia. No podemos mirar para otro lado.