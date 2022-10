Se presentó el lunes 17 de octubre y se rechazará este lunes, 31 de octubre. Dos semanas exactas. Es lo que ha durado la propuesta de bandera para Badajoz presentada por una comisión de representantes de asociaciones culturales. Tan contentos y satisfechos como estaban sus integrantes con su fumata blanca, que prendió en solo tres reuniones. Se presentaron con sus mejores galas, enchaquetados, en las Casas Consistoriales, el primer ayuntamiento de la ciudad, donde convocaron a la prensa para dar a conocer el resultado de sus debates.

Pero no ha podido ser. Los representantes políticos municipales, que son los que tienen que dar el visto bueno para aprobarla, no se han puesto de acuerdo. Ni siquiera el equipo de gobierno, con mayoría ajustada pero suficiente para sacar adelante una iniciativa que se sobreentendía como propia, ha logrado mantener la unidad en un asunto que nunca ha sido prioritario y, a este paso, no lo será. Todavía hay quien insiste en que resolver la cuestión de la bandera en Badajoz, la única de las capitales de provincia que carece de este símbolo, no es una preocupación acuciante. Y tanto que no lo es. 20 años lleva la asociación Amigos de Badajoz pidiéndola, una solicitud a la que se sumó la Cívica, ambas con presencia en la comisión que se ha encargado del último diseño propuesto, y de nuevo se van con las manos vacías. Para ser un tema baladí, bien que sus señorías le han dado a la sin hueso en estas dos últimas semanas. Dos semanas en las que se han vertido más opiniones que en los cinco meses que al parecer llevaba horneándose la enseña carmesí con león dorado rampante, columna y ondas planteadas.

Al actual alcalde, Ignacio Gragera, le hubiese gustado irse con este deber hecho, también éste. Vox se lo puso en bandeja cuando su concejal -todavía de Vox- , Alejandro Vélez, presentó una moción en marzo de 2021 solicitando la declaración del 19 de marzo como Día de Badajoz y, aprovechando que el Guadiana pasa por Badajoz, acordar que una comisión se pusiese a trabajar en el diseño de la bandera. La presencia de los grupos políticos se descartó en el fragor del debate. La moción salió adelante, con la abstención del PSOE, y al año siguiente Badajoz celebró su día institucional. No sería la primera vez que una moción se acuerda y se olvida para siempre en un cajón. En esta ocasión, Vélez se encargó de que no fuese así. A insistente no hay quien lo gane. De la bandera nunca más se supo hasta un año después, cuando el alcalde compareció con los concejales del PP Paloma Morcillo y Jaime Mejías para presentar el Día de Badajoz. En aquella rueda de prensa Gragera desveló que Badajoz estaba más cerca de tener bandera y que la propuesta que cobraba más fuerza «entre los colectivos y expertos» era de color blanco con un león rampante carmesí. Aclaró que era solo un avance. Y tanto. La propia Concejalía de Cultura elaboró un dossier con todas las propuestas recopiladas a lo largo del tiempo. Ahí quedó la cosa. Siete meses después ha trascendido que el 17 de mayo se reunió por primera vez una comisión de expertos que ha estado trabajando en el diseño de la bandera. La han despachado en tres reuniones. Chapó.

El problema es que no depende de ellos. El propio Vélez reconoce que ha podido haber «detalles que no se han pulido». Detalles como no haber informado de la composición de la comisión y de los criterios de selección de sus integrantes. Si la bandera propuesta hubiese logrado una aclamación unánime, nadie se habría quejado de las formas. Pero como no ha sido así, la oposición se aferra a que los han dejado al margen de este proceso. La oposición y el PP. El PP de Antonio Cavacasillas. Porque la concejala popular Paloma Morcillo estaba al tanto de todo. De nuevo los populares se rajan y, como ya hicieron con el acuerdo de la Policía Local, se levantan de la mesa y se desdicen de lo ya hecho. Para la próxima, Gragera haría bien en asegurarse primero la fidelidad de sus socios y, de paso, no dejar ningún cabo suelto en el procedimiento. Cuando las amistades son por conveniencia más vale que sobre a que falte transparencia. Aunque para Gragera quizá no haya próxima vez.