¿Sabe cuándo uno pasa por los días rojos? ¿Los días rojos? ¿Quiere decir deprimidos? No. Te deprimes cuando engordas o cuando llueve mucho. Te pones triste. Eso es todo. Los días rojos son horribles. De repente, uno tiene miedo y no sabe por qué, decían Holly y su ‘Fred’, en ‘Desayuno con diamantes’. Cuando uno pasa por alguno de los puentes de Badajoz y mira hacia abajo, el día se vuelve tan rojo como los peores días de Holly. Y verde. Muy verde. Mortalmente verde. No esperanza ni como los remansos que tan bien pinta Ramón de Arcos. Es el del estrangulamiento, el del tapiz espeso que impide el paso de la luz, el de la agonía por la falta de oxigeno, el de los peces que mueren, el de la putrefacción que afecta a la bendita agua que, para que llegue, unos rezan a Santa Bárbara o, como en China, rocían con aviones yoduro de plata sobre las nubes para provocarla. La garza y el cormorán buscan otros lugares para sobrevivir y como sé que esto a muchos no les parece importante, les suena a «cantinela de ecologistas y agoreros», les hablaré de algo que seguro sí les interesa: El nenúfar favorece los mosquitos y la propagación de enfermedades. La planta consume grandes cantidades de agua y su descomposición hace que no sea apta para el riego y el consumo, además de colapsar las acequias, afectando a miles de hectáreas que dependen del Guadiana, cifras que hablan de perjuicios en la agricultura, la ganadería, la pesca y el turismo. La competencia la ostenta Confederación Hidrográfica del Guadiana, y que para que la responsabilidad no se extienda tanto como la planta, tan ramificada, que se desdibuje, recuerdo que la CHG depende del Gobierno central y tiene nombres. Distintos, pero en realidad idénticos, a cuando el Gobierno estaba en otras manos políticas. Igual que la planta invasora era la misma, antes y ahora. Los científicos batallan contra la lentitud en la toma de medidas, las que se toman tarde y las que se toman mal, retrasos en la época en que deben hacerse las limpiezas, erróneos métodos y contratas, posibilidades que mueren sepultadas en la burocracia de los eternos estudios previos. Ante situaciones de emergencia, deben tomarse medidas excepcionales que modifiquen normas, plazos y protocolos. Como los tiempos y controles se redujeron en el caso de las vacunas contra el covid. Son necesarias, acciones conjuntas, radicales y rápidas y la vuelta de la UME. Y para ello, también lo es la movilización ciudadana, sin desmarques ideológicos, para así ser oída por los que toman decisiones. No vale que oposición y gobernantes hagan la guerra por su lado, se salpiquen con ese lodo en el que se ha convertido el Guadiana. Por una vez hagámoslo juntos, porque para el río, ya todos los días son rojos.