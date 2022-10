Se nos olvida a menudo que la consecución de los derechos que hoy disfrutamos en ciertos países no fue un camino de rosas ni mucho menos. Más bien todo lo contrario: supuso la implicación de personas y grupos que tenían muy claro que valía la pena dejarse la piel en ello. Ahí están los logrados para la clase trabajadora, las mujeres, el colectivo LGTBI, las personas con diversidad funcional… y, en los últimos tiempos, para los animales, como lo demuestra la actual tramitación parlamentaria de la futura Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales. Y es que los seres humanos nos queremos y nos odiamos (buena cuenta hemos dado de ello a la lo largo de la historia), pero también amamos a otros seres vivos no humanos: los animales. Solo quien haya tenido un gato o un perro sabe que el amor por su compañero humano (no dueño) es puro y desinteresado. No entiende de circunstancias y se manifiesta siempre al cien por cien. Sin embargo, un sempiterno antropocentrismo nos ha llevado a identificarlos como criaturas inferiores no merecedoras de los mismos derechos. Por suerte, esto parece estar cambiando aunque se producen resistencias. Un ejemplo lo hallamos en la pretensión del PSOE de excluir de esta futura ley a los perros de caza, guarda y actividades específicas, que no gozarían de los mismos derechos que los animales de compañía. ¿Quién puede abogar por esta excepción? Resulta más que comprensible un trato igualitario para todos los canes. Máxime cuando se conocen tantas situaciones de rehalas en condiciones de precariedad, y de maltrato y abandono cuando esos perros ya no les sirven a los cazadores. Animales como los galgos están expuestos a una mayor vulnerabilidad y, con el fin de la temporada de caza, miles de ellos son abandonados en nuestro país. Por el bienestar y el cuidado de todos los animales, no se puede permitir esta anomalía; tenemos que crear un mundo mejor, también para ellos. A quienes dudan hay que recordarles cómo numerosas investigaciones indican que nuestros hermanos no humanos también poseen conciencia, sentimientos y, lo que es más importante, sufren y padecen como nosotros. Hay que querer y dejarse querer por los animales.