La creación del llamado estado de las Autonomías desató en España, al mismo tiempo de iniciarse el régimen democrático y de modificarse algunos de los símbolos visibles de la Nación, una auténtica fiebre heráldica y vexilológica. Todas las entidades territoriales, cualquiera que fuera su tamaño, querían tener su escudo, su bandera y hasta su himno. La nueva legislación permitía bastante libertad para dotarse de esos símbolos, no tan anecdóticos como podría parecer. En alguna comunidad autónoma se crearon órganos ad hoc. En otras, se modificaron los existentes. Hubo quien mantuvo el acertado criterio de consultar, solo de consultar, a la Real Academia de la Historia. O, en su caso, a otras academias más próximas. Badajoz, según es tradición, dejó pasar la ocasión. Ya sé; hay cosas más importantes por las que preocuparse. Pero los símbolos tienen un peso identitario y no son de despreciar. El asunto resurge, traído de la mano de ciudadanos interesados, pero desconocedores del respeto a las formas y, a lo que parece, a los modos administrativos. Y, también, de la mano de un alcalde oportunista y algo desorientado.

Los emblemas de nuestra ciudad eran inoportunos. Ni mucho menos ilegales, pero en absoluto adecuados a las normas heráldicas y vexilológicas. Sin fundamento histórico. Y desde hacía años se estaban, sin orden, buscando alternativas. La mayor parte de las capitales españolas tienen su bandera y ésta no. Tampoco un ayuntamiento eficiente, en eso. Ahora se presenta, del anómalo modo expresado, una enseña que combina aspectos tradicionales y otros inventados. Vamos por partes.

Dígase, como comienzo, que, siguiendo los procedimientos al uso -¿para qué se permite esta ciudad el lujo de tener nada menos que cuatro cronistas oficiales?-, se puede aprobar cualquier cosa, por estrambótica que resulte. Sería tan legal como la que más. Pretender darle una apariencia histórica es un intento bufo, si se tiene en cuenta que se utilizan los símbolos tradicionales, pero se manipulan a conveniencia. Y tampoco me parece ni bien ni mal, si se siguen los pasos establecidos y se atiende a los dictámenes de los cronistas -¿lo son por algo, no?-

¿Por qué se fija un paño rojo? Se le llama carmesí por un prurito amanerado. Léase el Diccionario de la Real Academia de la Lengua. El vocablo procede del árabe –“qarmazí”- y, éste, del persa –“qermez”. Quiere decir rojo, como reconoce la acepción cuarta: “Tela de seda roja”. O sea, la propuesta plantea una bandera roja. La bandera del reino de León era blanca -figuración de plata-. Se dice, y es cierto, que Alfonso IX vivió muy poco después de conquistar Badajoz y su sucesor Fernando III unificó ambas coronas. Lo cierto es que empleó unas armas cuarteladas -las primeras en Europa- como monarca de los dos reinos. No anuló la enseña del segundo -fue antes rey de Castilla que de León-. Nada de explicaciones de apariencia histórica. Existe un castellanismo mítico, muy del gusto del pasado régimen, que tiende a ignorar a los otros reinos peninsulares medievales; los neogóticos, claro. Y viene desde el colegio en la mayoría de las regiones de España. Al rojo se le atribuyen tonos, pero se insiste en él. ¡Hasta la bandera de la IIª República lo utiliza, en su variedad granate! Pero, la de León, se diga lo que se diga, era blanca y su escudo llevaba fondo de plata. Y, por extensión, la de Badajoz debiera ser así.

De la mano del color vienen el esmalte y el metal -en Heráldica se dice así- del león. Desde el principio de su uso en enseñas era púrpura, con uñas y lengua rojas, con Alfonso IX, con Fernando III y con Alfonso X. Acepto algunas dudas de iconografía histórica, en blanco. Si en la propuesta se ha colocado el león de oro y no de púrpura -reconociendo la rareza de este color en la heráldica española- es solo para no hacer coincidir esmalte sobre esmalte, en contra de los usos tradicionales. Pero, cuidado, hay excepciones a esa regla general, aunque pocas. Con la columna no se hacen cambios caprichosos. Bien está así. Y luego vienen las ondas, supuestas del Guadiana -Wadi Ana-, sustituyendo una representación del suelo, en el escudo actual, por completo arbitraria. Podría colocarse cualquier otra imagen representativa de la ciudad. Pues bueno.

Insisto. Mucho engolamiento y pocas credenciales académicas para sustentarlo. Todo el derecho a presentar el proyecto -¡faltaría más!-, pero por los cauces establecidos. No mediante presión mediática y reuniones a toro pasado. A mí todo esto, con todos los respetos, me suena más a enredo para buscar primer sitio en lista ajena, aprovechando a un grupo de voluntarios. Así es, si así os parece. Lo decía Luigi Pirandello.