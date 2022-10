Hay momentos en la vida de la ciudad que nos llaman la atención, nos sobresaltan y permanecen en el recuerdo como anécdotas de lo sencillo o muestras de la estupidez. He recopilado algunos de esos momentos recientes ya convertidos en cotidianos. Por ejemplo, cruzarte por el puente viejo con un tipo ya maduro, peinando canas, que a mi paso echó un gargajo sobre el asfalto que pareció que llevaba al mismísimo diablo dentro. Un escupitajo de gran tonelaje que por su brutalidad en el lanzamiento incluso rebotó en el suelo, apreciando que el esputo contenía diversos cuerpos sólidos y de diferentes tonalidades. O el dueño o dueña, un guarro, por supuesto, o guarra que, en la calle de la Soledad, permitió que su perro, bendito animal, dejara en el medio una mierda como si fuera de caballo, una mierda que no era líquida ni dispersa, o sea, que pudo recoger fácilmente y no lo hizo, dejando que, por unas horas, el mojón quedara allí como monumento a los que aún quedan por civilizar. Como esos que, con nocturnidad y alevosía, dejan junto a un contenedor o en una esquina, colchones, somieres, mesillas de noche, cocinas, frigoríficos y todo tipo de mobiliario y menaje doméstico aguardando a que un milagro se los lleve de allí y, mientras tanto, todos tengamos que sufrir su amor y discurso por una ciudad limpia. Serán los mismos que sacan la basura por la mañana. Ahora alucina el pueblo con la aparición de vías de tranvía en la plaza de Reyes Católicos como si nunca las hubieran visto y es que estuvieron décadas allí lo que sucede es que los sucesivos asfaltados las ocultaron dejándolas en el olvido, como cuando por el puente viejo se conducía en doble dirección, autobús urbano incluido. Otros templos del absurdo son el cableado, peligroso y eterno, que cuelga al alcance de la mano en un edificio de esa calle de la Soledad tan castigada o el andamiaje en otro edificio de plaza homónima que se divierte a sus anchas desde allá por el mes de marzo o el culto a las plataformas únicas donde, en Badajoz, como siempre, llegamos más tarde que en ninguna otra parte y además con el ansia viva de hasta el infinito y más allá. Cualquier día llegaremos al Cristo, en Elvas, sin abandonar la plataforma única. O en tranvía. Más delicados momentos estelares de nuestra particular realidad son el cierre continuo y doloroso de comercios y bares en el casco antiguo, cansados de pagar impuestos y de los clientes que no regresan; los gansos del Guadiana, descontrolados de nuevo -días pasados hacían cola para entrar al Casino-; y el tipo que, igual cabreado con el andamiaje del ayuntamiento, se lio a patadas con la chapa que lo protege y no sé si se dejó allí la pierna o la vida, pero a los demás nos acojonó por las embestidas. Aunque para surrealismo, el grupo mixto de maduritos que, con ropa deportiva y caminando sobre el puente, intentaba solucionar el problema del Guadiana y una de ellas dijo que en Mérida lo habían arreglado vaciando el río. Me pregunto dónde guardarían el agua en el vaciado para devolverla luego a su sitio una vez extinguida la planta invasora. Desde luego, no sé si los superan, pero son un buen complemento a los momentos estelares de la humanidad que Stefan Zweig nos regaló y cuya lectura es imprescindible para ausentarse de este mundo de situaciones incómodas y tipos (y tipas) más cansinos que un andamio en Badajoz.