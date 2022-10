Badajoz es una luz desvencijada, un callejón de almas con rumbo incierto, un universo regado por curiosos microcosmos donde no parece haber más ambición que intercambiarse cromos, calles que son aspavientos y duermevelas, saludos que suenan a esputos y despedidas, sueños casi siempre trucados y truncados, sonrojos que no avergüenzan, discursos que se alejan de la calle y una antología de personajes que procesionan sin penitencia y excesiva soberbia. No es que mi visión de la ciudad donde vivo, que me vio nacer y donde descansan mis muertos, sea pesimista, sino que el pesimismo de mi perspectiva procede de un optimismo bien informado, de una realidad que ni los charlatanes camuflan, de una radiografía que muestra una enfermedad que ni el tiempo ni la buena voluntad ni las mejores intenciones curan, una visión anclada en un tiempo aciago, en un otoño más nostálgico que nunca, en un futuro para el que apenas existen palabras. El Badajoz de la playa en el Guadiana, del ciervo en el parque de la Legión, de la autopista separada con alambrada, de Simago o la boca del lobo en Castelar, ese Badajoz, ya no volverá, como la infancia o la juventud ya casi olvidada. En este universo de debates estériles, de egos sobreactuados, de inteligencias artificiales, por ficticias que no por inteligentes, de rumores y maldades, a veces hormiguero, a veces madriguera, siempre colmena, tengo para mí que la ira, la desgana, el conformismo, la envidia o la impaciencia es nuestra reina y todos los demás, abejas demasiado guerreras, cuando no avispas con aguijón en exceso. Cuarenta años se cumplen hoy del estreno de la película La colmena que, dirigida por Mario Camus, fue una adaptación de la novela homónima de nuestro Nobel de literatura, Camilo José Cela. Si no han leído la novela o visto la película, ya están tardando, pues es un retrato descarnado, triste y doloroso de nuestra posguerra, una colección de personajes que, con la distancia por medio, no distan tanto de aquello en lo que hoy nos hemos convertido: vagabundos por caminos polvorientos y muertos de miedo. «Nada tiene arreglo: evidencia que hay que llevar con asco y resignación», se lee en el libro, donde también encontramos: «Seguimos en las mismas inútiles resignaciones … Es grave confundir la anestesia con la esperanza». Y en el prólogo de la edición del 63: «En este valle de lágrimas, faltan dos cosas: salud para rebelarse y decencia para mantener la rebelión; honestamente y sin reticencias, con naturalidad y sin fingir extrañas tragedias, sin caridad, sin escrúpulos, sin insomnios (tal como los astros marchan o los escarabajos se hacen el amor). Todo lo demás es pacto y música de flauta». ¿Hace falta explicarlo?