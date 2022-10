La forma de actuar de Ordoño II en Yabura no fue, por previsible, menos dura. Este tipo de expediciones se llevaban a cabo no por motivos ideológicos, como siempre ha proclamado la propaganda españolista, sino económicos. Se trataba de sorprender al enemigo y de despojarlo de todo lo aprovechable, especialmente ganado y bastimentos, y de convertir en esclava a la población útil, mujeres, jóvenes y niños. A los varones adultos solo se los dejaba con vida si su oficio resultaba aprovechable. Pero a los guerreros, salvo excepciones rescatables, se les ejecutaba en el momento. Siempre se consideraba peligroso llevarlos presos porque habían de alimentarlos, podían fugarse o, lo peor, rebelarse. En resumen, si la cabalgada salía bien resultaba un negocio completo. Pero era una inversión arriesgada. Se podían perder la vida y la inversión necesaria para prepararla -armas, monturas, víveres, forraje, etc.-. Se organizaba con rapidez, discreción y pocas huestes. Esto es lo que pasó en la hoy ciudad portuguesa, pequeña plaza de cierta importancia administrativa, dotada de un antiguo recinto romano. Mal entretenido, a lo que parece, por sus habitantes y autoridades. La toma por los leoneses fue una auténtica degollina y la impresión causada en las regiones cercanas muy alta. Pero Ordoño conocía a la perfección sus debilidades y se movía con celeridad. No podía arriesgarse a que la reacción andalusí hiciera llegar un contingente de tropas, le cortaran la retirada y el esfuerzo resultase inútil. Emprendió el regreso a su lejana capital.

Según afirman los cronistas árabes -Ibn Hayyan- los únicos yaburíes que consiguieron salvarse fueron unas cuantas familias, refugiadas en unos antiguos edificios de la ciudad. Los atacantes no se podían permitir el lujo de asediarlos, perdiendo tiempo, y los dejaron allí, sin intentar desalojarlos. No pensaban ocupar la población y su sumisión reportaba más inconvenientes que ventajas. Hoy sabemos con certeza cuáles eran esas construcciones: el templo romano de Évora, aún conservado en parte. Hasta mucho después se presentó como un castillo, fortificado y sirviéndose de los restos visibles en la actualidad. Nos han quedado grabados testimoniales.