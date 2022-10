Proyecto Integral ‘Vías Arriba’. Así se denomina la iniciativa que el concejal de Servicios Sociales, Antonio Cavacasillas, presentó el 1 de febrero del año pasado, que consistía en la construcción de un edificio de 2.000 metros cuadrados en El Progreso que funcionaría como albergue de personas sin hogar gestionado por Cáritas y que reunificaría los recursos del Centro Hermano y del albergue de la calle Bravo Murillo de Badajoz. Es lo que contó aquel día el posible candidato a la alcaldía por el PP.

Hace 20 meses el Ayuntamiento de Badajoz aún no tenía asegurada la financiación de este proyecto, según dijo Cavacasillas. La propuesta se materializó más tarde. El 23 de abril de este año, el concejal de Servicios Sociales compareció de nuevo ante la prensa, esta vez junto a la concejala de los fondos de la estrategia Dusi, Blanca Subirán, para anunciar que se sacaba a licitación el proyecto para construir el edificio entre Padre Tacoronte y la calle Zapata, que pretendía ser un gran centro social de acogida temporal de personas sin hogar por distintas circunstancias: porque se hubiese incendiado su vivienda, acabasen de llegar a la ciudad y careciesen de recursos o personas vulnerables en riesgo de exclusión social. Cavacasillas ya no concretó ese día si integraría los recursos del Centro Hermano y de Bravo Murillo.

Eso es lo que contó a los medios de comunicación, que son la conexión informativa más directa con los ciudadanos. A los colectivos sociales y vecinales que trabajan en esta parte de la ciudad no les gustó la idea. Las administraciones implicadas y Cáritas aseguran que cuando se les presentó el proyecto no se opusieron. A saber qué les contaron, porque si lo que les expusieron fue lo mismo que a la prensa, saldrían de la reunión con más dudas que certezas.

Lo que sí les quedó claro fue que aquello que les prometían no iba a ser un centro cívico para uso y disfrute exclusivo de los vecinos, como el que tienen los de Santa Marina, San Fernando o Pardaleras, ni tampoco unas instalaciones donde se unificarían los servicios sociales para acercar la Administración local a los administrados, con espacios de formación y reunión para los colectivos del entorno, como existen en Suerte de Saavedra y pronto en La Paz y Valdepasillas. Lo que los vecinos de los barrios del norte de las vías del tren vieron y ven en el proyecto que les presentaron fue un punto de marginalidad.

Por experiencia saben bien de qué hablan. Estos barrios no tienen mucha suerte con la atención que les prestan las administraciones. Afortunadamente sus vecinos han conseguido unirse y que funcione un ente colectivo que defiende sus intereses, como es la Comisión Comunitaria de Salud de El Progreso, donde están representados. Este interlocutor, de contrastada solvencia, fue el que dio la voz de alarma sobre lo que el ayuntamiento, la Junta y Cáritas querían construir. Recogieron más de un millar de firmas en contra de estas intenciones. No puede ser más demagógico tachar a esta gente de insolidaria, culparla de que la ciudad se quede sin un recurso fundamental y de despreciar a las personas vulnerables. Ellos precisamente que tanto saben de vulnerabilidad y de marginalidad, porque la sufren.

Que un partido se acerque al barrio y los apoye es de agradecer. Esa es la función de los representantes municipales: hacerse eco de las preocupaciones de sus vecinos. ¿Partidista como insulto? Más electoralista es presentar un proyecto de 2 millones de euros a un año de las elecciones. No es de buen político machacar a los vecinos que expresan un temor fundado. No son ellos los que dejan sin techo a quienes no lo tienen, sino aquellos que desde 2003, cuando el Centro Hermano tuvo que marcharse de Renfe, llevan anunciando un macroproyecto que se iba a ubicar inicialmente en las traseras de la Academia de Seguridad, pero se descartó y se dejó pendiente de que el ayuntamiento encontrara otro lugar. 19 años para esto.