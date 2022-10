Desde hace un tiempo venimos conociendo noticias acerca de ocupaciones en Badajoz, con una profusa cobertura en algunos medios de comunicación y amplia presencia en redes sociales. Si bien es un hecho sobre el que, de algún modo, puede entenderse que esconde un cierto alcance para la ciudadanía, ello no obvia que hay detrás intereses para generar temor e inquietud entre la población, en especial en aquella poseedora de inmuebles, y provocar una sensación de inseguridad jurídica que no existe. Más allá de los derechos de los tenedores de viviendas, y sin ánimo de justificar sin más estas acciones, ¿nos hemos parado a pensar en las razones por las cuales una familia ocupa una casa? Habrá diferentes motivos, tantos tal vez como personas ocupadoras, pero es posible que muchos de ellos estén relacionados con la insuficiencia crónica de viviendas sociales y las grandes dificultades para acceder a un alquiler asequible, incluso para los estudiantes. Una serie de casos acaecidos en nuestra ciudad no puede servir para camuflar una realidad muy grave que, a día de hoy, sigue ocurriendo: los desahucios de gente vulnerable, un drama que no cesa y que no siempre recibe la atención necesaria. Hoy se estrena una película que retrata esta problemática, ‘En los márgenes’, la ópera prima como director de Juan Diego Botto que está protagonizada por Penélope Cruz y Luis Tosar. Tras los desahucios –es lo que tiene la precariedad, que se ha vuelto más invisible– se hallan muchas historias de personas ancladas en el círculo vicioso de la pobreza. Un ejemplo lo ilustra: el de una madre que tiene un hijo enfermo y le obliga a quedarse con él en casa o en el hospital para cuidarlo, con lo cual no puede ir a trabajar y, por eso, no puede pagar el alquiler o la hipoteca. Situaciones como esta existen, aunque nos suenen lejanas. Tanto en perder el techo, algo atroz de por si, como en la angustia provocada ante la perspectiva de quedarte en la calle hay, en mi opinión, una responsabilidad compartida: de quienes imponen arrendamientos abusivos y de gobernantes por su inacción al fijar un máximo a los precios del alquiler y construir más viviendas de protección oficial. No perdamos la perspectiva: la vivienda es un derecho como una casa, un bien de primera necesidad, un derecho humano por encima de la mera especulación.