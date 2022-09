Este verano de 2022 que se adentra ya en sus postrimerías no ha sido fácil; y eso que había muchas ganas de disfrutarlo a tope, alejados de las restricciones por la pandemia. Una guerra en el este de Europa con visos de no tener un final cercano, una inflación disparada, unos incendios forestales que –durante estos meses de calor infernal–han sido especialmente virulentos y una histórica sequía con atisbos de superar la de 1995 han sido, por lo general, temas candentes, a lo que se suma la incertidumbre de lo que pueda venir en un “otoño difícil”, como han llegado a definirlo. Septiembre llega con alguna gota fría en el Mediterráneo, el regreso a las aulas, el gasto en libros de texto (este año mayor por el alza imparable de precios), los coleccionables de quiosco –que aún perduran– o el nuevo curso político, que se aventura agitado con el comienzo de un periodo electoral en 2023. Para mí, este mes me retrotrae a la infancia, cuando lo percibía como un tiempo de nervios en el estómago, cargado de sorpresas, ilusiones y nuevas sensaciones ante el inicio del curso, el reencuentro con compañeros y maestros o el contacto con el material escolar, los nuevos manuales... A pesar de tantas noticias desalentadoras que nos acechan, nadie puede robarnos esa idea de volver a empezar, de emprender deseosos un camino inexplorado, que tienen estos días maravillosos del final del estío. Es verdad que vivimos tiempos de extraordinaria complejidad e incertidumbre, pero ¿cuándo no ha ocurrido esto? Frente a los temores de nubarrones que amenazan con provocarnos sufrimientos, abramos las ventanas a la luz y la esperanza. Y qué mejor manera, por ejemplo, que a través de la cultura. En Badajoz ya es un clásico, desde hace algunos años, regresar de las vacaciones y toparnos con la Noche en Blanco y su interminable lista de actividades, cada cual más sugestiva. La cultura es ese bálsamo que nos invita al sosiego, a la reflexión, al encuentro y a, por qué no, imaginar realidades más amables. Recordemos cómo nos los decía Eduardo Galeano en la apertura de su poema ‘Utopía’: “Qué tal si deliramos por un ratito / qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia / para adivinar otro mundo posible”.