Repetí durante años, como si fuera un refrán, aquella frase que el Doctor Larch, pronunciaba, tras contarles un cuento, a los niños abandonados en el orfanato de St Cloud’s. «Buenas noches príncipes de Maine, Reyes de Nueva Inglaterra «. No sólo porque me guste Irving o ese Dickens, cuyas ‘Grandes Esperanzas’ se respira cuando lo lees. No sólo porque hacía grandes, más que Reyes, a los que nada tenían, si no porque me llevaba a tierras que únicamente había visto en cuadros de Hooper, Wyeth…, y a los paisajes y ciudades habitados por Louise May Alcott, Edith Wharton, Thoreau o Emily Dickinson. Era el escenario de ‘Los Bostonianos’, donde Sabrina fotografiaba Martha’s Vineyard en compañía de Bogart, eran los ‘Campos de Batalla y la llegada de los ingleses, advertida, por Paul Revere`a caballo. Llegar hasta allí, saliéndose de la autopista, recorrerla sin prisa, en un coche que se para cuando ves una gasolinera destartalada y vieja y miras a los lados buscando el letrero de Shell.

Un granero rojo sobre fondo verde bosque. Un neumático, para columpiarse, que pende de la rama de un árbol, tan alto y con una sombra tan grande, como una ofrenda. Un faro sobre el acantilado. Una isla, con abetos y rocas, enfrente. El océano . El escalofrío que da gusto. Un puente cubierto que no es de Madison pero es igual, y una piensa en Francesca y en su crucifijo colgando en el espejo retrovisor de Eastwood. Y aún, se estremece. Un Dinner, como los que en tu mente llevan soledad y sombreros naranja o azul pato, donde detenerse para no sentirse solo. Unas mecedoras balanceándose en un porche blanco. Y sentir mirándolas, lentas , plácidas, un irrefrenable deseo de escribir, tejer, o hacer magdalenas. Que aquí se llaman cupcakes. Una cierva te mira en una curva. Lagos con troncos devastados por los castores que nunca se ven. Salvo una vez. Los gansos de Canadá remontando el vuelo, casi rozando el agua. Los árboles cambian el color de sus hojas y se reflejan en el agua como un espejo incandescente, y es tan bonito que das las gracias . Seguimos por la interestatal 495 hasta la 95, al sur de Portsmouth, New Hampshire, donde todos los de la zona paran para comprar en las tiendas de alcohol porque tienen impuestos más baratos. A un lado hemos dejado Concord y Lexington. Si alguna vez hacen este viaje de un modo real, por favor no dejen de desviarse. Guardo como un tesoro una mañana fría, la nieve esponjosa, alta , bella. El campanario de madera blanca, el sol, que arropaba, como mi bufanda. La sorpresa de ver gente entrar en un templo masónico. El café largo, pero reconfortante. Los pancakes humeaban, encogiéndose, como una inspiración, al recibir el jarabe de arce. Orchard Hause. La ventana, con su pequeño escritorio, desde donde Louise miraba el mundo. Cerrar los ojos y temblar. Recordando mis sueños de niña. Recordándome. Cruzamos el Piscataqua River Bridge. Un cartel nos da la bienvenida a Maine, «Donde la vida es como debería ser».