El miércoles pasado les dejé en el aeropuerto John F. Kennedy … ¿Siguen conmigo el viaje?. Costó salir de Nueva York porque ahora las infraestructuras que rodean la ciudad, y parte del país, están patas arriba con el plan ‘Reconstruyamos Mejor’ (Build Back Better) del presidente Biden. Este proyecto ha encontrado inspiración en el ‘New Deal’, el pacto contra la 'Gran Depresión' impulsado por Roosevelt para superar la crisis económica y aumentar el empleo en la década de 1930. Construyó carreteras, presas, escuelas y cambió EEUU. Al adentrarse en el Cross WestchesterParkway para llegar a los White Plains, esa carretera que atraviesa los bosques, donde está prohibida la circulación de camiones, uno reconoce su huella, en la conservación del paisaje casi recreándolo, y en el gusto por el detalle y los ornamentos en la mampostería de los puentes elevados. Los cuervos miran pasar el tráfico y los grandes árboles absorben el ruido hasta aislarte. Desde ahí se abren diferentes opciones, o seguir recto en los Parkway hasta New Haven o adentrarse en el campo subiendo el Hudson, una de las rutas más bellas que he visto en mi vida, donde todo parece haberse detenido y lo feo de este mundo se queda atrás. Es el escenario de Washington Irving y La leyenda de Sleepy Hollow, que escribió en Sunnyside , su casa en Tarrytown (3 W Sunnyside Ln, Irvington, NY 10533), que les animo a visitar. Y de los pintores románticos de La Escuela del Río Hudson. Las horas doradas se transparentan. Parar en el mirador y respirar las montañas de Catskill. Y ver la tarde velada con la luz majestuosa que tambien vive en sus cuadros. Para este movimiento de artistas del XIX, la naturaleza era digna de veneración. Y ese amor por la naturaleza virgen, y el espíritu de aventura, libertad y descubrimiento tan intrínsecamente americano se refleja en sus obras y se rememora, se identifica, incluso, desde la ventanilla del coche. Thomas Cole fundó el movimiento en diálogo con trascendentalistas como Thoreau y Ralph Waldo Emerson. Y su “mirada" nos acompañará hasta Nueva Inglaterra. Seguimos con rumbo noroeste hacia Massachusetts, saliendo para un café en el Blue Colony Dinner (66 Church Hill Rd, Newtown, CT 06470), un clásico, con sus bancos corridos tapizados de skay y sus camareras siempre dispuestas a rellenarte la taza, en Sandy Hook. No dejen de llevarse tarta de zanahoria para merendar. Por la intertastal 84 atravesamos las sierras berkshires y Hartford donde está la maravillosa casa museo de Mark Twain (351 Farmington Ave, Hartford, CT 06105). Merece la pena la parada, no hay que llegar al centro de la ciudad, se encuentra fácilmente, bien señalizada y con aparcamiento y uno se reencuentra con su infancia y con ganas de leerlo de nuevo. Y en Vernon, donde la parada es obligatoria en Reims Deli (435 Hartford Turnpike, Vernon, CT 06066) para cenar reconfortante comida judía: un cuenco de borscht, un pastrami Reuben, con pepinillos y ensalada de col o de patata. Les dejo hasta la semana próxima para seguir el camino juntos.