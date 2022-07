Lo que las crónicas árabes afirman sobre la fundación de Batalyaws no puede interpretarse al pie de la letra. Entre otros motivos porque la mayoría de las noticias son fragmentos de autores anteriores, seleccionados y manipulados con criterios dudosos. Entre ellas figura una de las más divulgadas, debida a un autor muy tardío -al-Himyari-, de origen magrebí, que parece no pisó la península Ibérica. A partir del texto de este autor, ciertos detalles no pueden ponerse en duda, a estas alturas, desde que fueron confirmados por la Arqueología. Uno de ellos menciona la merced, hecha por el emir a al-Yilliqi, de poseer en su residencia de la Alcazaba una mezquita privada. Cualquiera puede visitar la Biblioteca de Extremadura y contemplar sus restos. Y no es discutible -también está plasmado en el citado texto- la presencia de albañiles, pagados con dinero cordobés, para erigirla. Su orientación es la de la aljama de Qurtuba y eso no es un detalle anecdótico. Es todo un acto de sumisión, muy explícito entre musulmanes.

Se dice que el prototipo cordobés está mal orientado y eso es total y absolutamente incierto. Podría estarlo mejor, pero eso no significa desorientación. De hecho, las sucesivas fases del edificio mantuvieron sin corregir, pudiendo haberlo hecho, el eje del primer oratorio. Lo convirtieron en una especie de rasgo distintivo de la dinastía omeya de Occidente. Mediante el modo de colocar la cabecera de su mezquita privada, Abd al-Rahman b. Marwan, señalaba su claudicación, al menos por un tiempo. En realidad, él no había puesto en entredicho los derechos religiosos de los omeyas al imamato. Había defendido los políticos de su grupo social a la autonomía. De ahí se derivó el sutil juego representado por el uso de ‘spolia’ -material escultórico procedente de edificaciones predecentes, empleado con valor simbólico-. Se le permitió colocar en su nuevo alcázar piezas procedentes de edificios romanos y tardoantiguos. Entre ellos los pilares del llamado ‘martyrium’ de La Cocosa. Esa enorme villa romana tan necesitada de una revisión. Eran testimonio de la continuidad del dominio de su estirpe. Pero los usó bajo supervisión emiral. ¡Derecho tienes, pero no la autoridad suprema!