Intuyo, no afirmo tajantemente, que en la fundación de Batalyaws, en la elección del sitio, confluyó alguna circunstancia no completamente clara. Cuando se fundó la colonia Augusta Emerita se repartieron tierras entre los legionarios retirados que iban a convertirse en los nuevos colonos y, subsidiariamente, en los romanizadores del territorio de la Lusitania. Se llevó a cabo lo que los técnicos llamamos “centuriatio” o centuriación. Es decir, una parcelación del área atribuida a la nueva población. Los expertos han calculado de modo aproximado, no es fácil, que empezaba hacia el antiguo cruce de la carretera de Sevilla y, esto es lo más interesante a nuestro efecto, acababa en uno de sus lados por la zona donde hoy se extiende el barrio de San Roque de Badajoz. ¿Hasta cuándo se respetó la propiedad de las primeras centuriaciones? ¿Llegó hasta los comienzos de la Edad Media? Y, pregunta del millón: ¿influyó de algún modo en la creación del nuevo núcleo urbano la cercanía de su límite? Además de, por otros motivos, ¿se intentó demostrar el respeto a los antiguos propietarios, seguramente implicados en la rebelión de Abd al-Rahman al-Yilliqi? Quizás. Faltan muchos detalles, mucha información, por conocer.

No podemos reducir toda la historia de la fundación a un mero incidente militar. La lista de intereses de ambos rivales debía ser larga. Y Qurtuba aprovechó la conclusión de la rebelión para repoblar según sus intereses zonas en las que pretendía extender su influencia y, en definitiva, islamizar. ¿Significa esto que la población no estaba completamente asimilada y había un alto porcentaje de no musulmanes? Puede ser, pero solo puede ser. La oligarquía hispana se había convertido muy pronto, por conveniencia, pero desconocemos en qué medida la mayoría de la población lo había hecho. Como de costumbre, las noticias de las fuentes son parciales y sesgadas, porque las escribieron cronistas oficiales. Y, por descontado, solo reflejan una parte de la realidad, fijándose únicamente en las pugnas militares. Es lógico; siempre es así. O sea, las polémicas localistas solo utilizan argumentos muy discutibles. Hay que cambiar el enfoque y dejarse de héroes y caudillos en medios y fiestas.