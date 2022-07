Lo que está ocurriendo en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz es un eslabón de una cadena de despropósitos que empezó a engarzarse al inicio de la legislatura con el acuerdo del PP y Ciudadanos para repartirse la alcaldía como una merluza de pincho en oferta, sostenido con el voto del exconcejal de Vox, que en la última crisis parece el único sensato del equipo.

Es un despropósito que el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, de Ciudadanos, sea de un partido con solo 4 de los 27 concejales de la corporación. Gragera no fue el más votado ni de lejos, por mucho que lo elogien por la calle, por muy reconocido y legitimado que se sienta, la legitimidad la dan las urnas.

Como las reglas del juego permiten aceptar pulpo como animal de compañía, el candidato de Ciudadanos fue proclamado alcalde hace un año. Hasta entonces el acuerdo parecía funcionar, porque los naranjas dejaban hacer al PP. Pero los populares no están siendo tan leales al nuevo alcalde, aunque Gragera jamás haya reconocido públicamente que el equipo de gobierno está dividido.

Hasta ahora. Lo ocurrido los últimos días es la penúltima gota de un vaso a punto de reventar. Un maremoto. Una tsunami surfeado por la Policía Local. La primera ola en estallar en la orilla fue la subida del sueldo al superintendente, un despropósito indigesto que la concejala de Recursos Humanos, Hitos Mogena, de Cs, tuvo que tragar sin Omeprazol. Mogena, que no parecía convencida de hacer lo correcto, cargó a cuestas con el impopular despropósito porque la concejala de Policía Local, la popular María José Solana, no daba la cara.

Subió la marea con el conflicto de los servicios extraordinarios impagados, que obligó a suspender citas deportivas porque los policías se negaron a continuar realizándolos si no se saldaba la deuda pendiente. Cobraron y para ello el alcalde tuvo que saltarse un reparo de la interventora que, en su informe, dio cuenta de irregularidades firmadas por Solana, a la que no le tiembla el pulso cuando se trata de apoyar a sus uniformados. También avaló con su rúbrica el despropósito de las horas extraordinarias que el superintendente reclamó en el juzgado, por valor de 252.000 euros. La policía no es tonta y para entonces ya se había percatado de que con Solana a su lado y un alcalde en precario podría seguir apretando la tuerca. Sin apenas esfuerzo logró añadir 2 millones más a sus sueldos. Una mejora retributiva en la que se empeñó Solana, no digo que no, pero que también firmó el alcalde, en plenas facultades, su concejala de Recursos Humanos, el de Hacienda y el coordinador, portavoz y presunto candidato del PP a la alcaldía, Antonio Cavacasillas. Qué contentos todos porque salvaban la feria de San Juan. No contaban con que el resto de trabajadores municipales se amotinasen. Esta semana el alcalde los recibió en el ayuntamiento. Presente estuvo Cavacasillas. Se sabe porque sale en la foto, no porque abriese la boca. El alcalde no dio opción. Gragera sabía que los trabajadores municipales tienen razón, pero el acuerdo de la Policía Local estaba firmado y no iba a echarse atrás. Lo que no sabía es que el silencio de Cavacasillas escondía una traición, un despropósito. A la mañana siguiente el PP anunciaba que se desvinculaba del acuerdo con la Policía Local, que su propia concejala había promovido, porque había que firmarlo con todos los trabajadores, que suman muchos votos. El PP dejaba a Gragera con el codo al aire. Como para no desautorizar a Solana. A Solana y a todos sus compañeros de grupo. El problema es que el actual alcalde carece de sostén para tomar esta decisión. Necesita al PP y al concejal no adscrito para sobrevivir. Por mucho que le guste el puesto que le asigna el protocolo, Gragera no puede permitirse el lujo de actuar por impulsos sin medir las consecuencias. Ha abierto la espita y ahora la ola es imparable. Algo más se llevará por delante cuando rompa del todo.