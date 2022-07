De todo lo que he venido escribiendo, y aún no he concluido, cualquiera de ustedes puede colegir que el suceso histórico de la fundación de Batalyaws no se deriva de una simple anécdota. De una mera pugna entre un gran propietario local, por muy comprensibles que resulten sus intereses de clase, y el poder de una dinastía, todo lo arbitraria que se quiera, firmemente asentada en Al-Ándalus. Ni uno ni los otros pueden ser juzgados con categorías y criterios actuales. Y, desde luego, no conviene dárselas de historiador, a lo sumo de ilustrado, si no se es capaz de calibrar los matices de los textos originales árabes donde se menciona y se describe todo. Se obvia la lucha de intereses y ninguna de aquellas circunstancias se parece en nada a las actuales. Quizás solo las ambiciones sean semejantes.

Además, no vayamos a creer en la simplicidad de los razonamientos con que los manuales -hay excepciones- describen acciones del pasado. La política omeya no era caprichosa. Obedecía a una muy meditada forma de actuar. No solo jugaba la opinión del monarca, siempre decisiva, sino la de todo un grupo de consejeros y expertos. Y se sopesaban las circunstancias, los medios y las ventajas. Se buscaban los momentos propicios y las acciones se encomendaban a los más capacitados y fieles. Se cometieron errores, claro está, pero no por precipitación. La fundación de Batalyaws fue la respuesta política a una incapacidad militar. Hoy diríamos represiva. La alcazaba de Marida fue una medida policial. La autorización para establecerse aquí supuso el intento diplomático, negociado, de solucionar el problema. Parecía que Qurtuba cedía en lo referente a la autonomía de la aristocracia local. Pero, aparentando eso, creaba una nueva plaza, junto a un vado, en la cuenca del Wadi Ana. Pensaba consolidar su presencia allí y el control territorial de la región. Y aumentar el nivel de islamización de la llamada por aquel entonces Marca Inferior. La tranquilidad duró poco. El fallecimiento de Abd al-Rahman al-Yilliqi, el Fundador, dio lugar a nuevos enfrentamientos, cuando además su familia no parecía estar muy de acuerdo sobre el rumbo a seguir. Por eso hablo de dinastía. Sus descendientes perseveraron.