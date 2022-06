Dinastía (XI)

La situación se deterioraba rápidamente en Tulaytula y en Marida, en detrimento de los intereses de Qurtuba, y comenzaban a menudear las rebeliones, por unos motivos u otros, en varias regiones. Pero debo advertir, porque siempre hay quien pretende interpretarlo con luces de sacristía, que, con una excepción, estos levantamientos estaban movidos por causas políticas o fiscales. En definitiva, por intentos de ganar autonomía, cuando no independencia. Pero sin poner en tela de juicio la autoridad religiosa de los emires, aun cuando ésta era opinable por no haber adoptado aún la dignidad de califas. Y, ni mucho menos, debemos hablar de tensiones nacional-religiosas. Ni de nacionalismo indígena, ni de cristianismo reivindicativo.

Y en ese momento, allá por el reinado de Muhammad I -mediados del siglo IX-, es cuando vemos aparecer en el horizonte histórico la figura del ya mencionado Abd al-Rahman al-Yilliqi. Realmente sabemos muy poco del personaje y las informaciones a su respecto proceden de historiadores posteriores, especialmente del muy famoso Ibn Hayyan, nacidos mucho después del fallecimiento del personaje y con el añadido de ser muy legitimista del régimen omeya y de haber podido manejar la documentación guardada en los archivos cordobeses. Por fuerza, su visión estaba condicionada y da una imagen seguramente distorsionada del dirigente occidental. Aquél surge de pronto capitaneando a los rebeldes maridíes. Aparentemente no enarbola ningún estandarte ideológico, fuera de reivindicar el cumplimiento de los tratados. Aunque se haya intentado en algún trabajo académico despistado -basado como suele ser habitual entre algunos medievalistas en fuentes secundarias; o sea, con desconocimiento de la lengua árabe-, no insinuó la menor desviación religiosa. Ni renegó del islam, ni, como su colega Ibn Hafsun, tuvo la temeridad de aceptar, primero, la soberanía de los abbasíes de Iraq, y luego, ni más ni menos, que la de los heréticos fatimíes. Nadie utilice al lusitano como símbolo “nacionalista”, imitando ciertas actitudes preandalucistas extemporáneas atribuidos a aquél. Que tampoco. Al-Yilliqi no fue un protoextremeñista, solo un precursor sobre el mismo espacio físico.