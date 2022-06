El colegio más grande de Extremadura -eso defendió la Junta cuando presentó el proyecto- se ha quedado pequeño. Ha encogido cuando apenas acaba de abrir sus puertas. Todas las previsiones han fallado, si es que las hubo. Años llevaban los vecinos de Cerro Gordo reclamando que sus hijos pudieran escolarizarse en el barrio y no tener que trasladarse a diario en autobús a otros centros distantes 7 kilómetros de sus viviendas. Desde que comenzaron sus reivindicaciones, seis años tardó en construirse.

Por fin el curso pasado se inauguró y ya, desde el principio, la Consejería de Educación tuvo que ampliar el número de aulas para los niños de 3 y de 2 años. Por lo menos encontró una solución extraordinaria a un problema inmediato cuyo origen venía de lejos. Ha vuelto a ocurrir con las reservas de plaza para el próximo curso. 11 niños de 3 años y 25 de 2 se han quedado fuera. Pero en esta ocasión la autoridad educativa no da solución a estas familias. Perdón, sí la tiene: que los niños de 3 años se trasladen a diario en autobús a un colegio en San Roque, distante 7 kilómetros, y que los de 2 años vayan a una guardería pública, que en Cerro Gordo no hay.

Mientras en el resto de colegios de Badajoz apenas hay problemas -salvo excepciones- para reservar plaza por el descenso de la natalidad, Cerro Gordo es un barrio en constante crecimiento. Es el más joven, con diferencia, de Badajoz y el que más crece año tras año en número de habitantes. Era de esperar, pues abundan las familias jóvenes en edad de procrear y es lo que está ocurriendo. Tan sencillo que parece imposible que quienes debían echar cuentas se quedaron cortos y el colegio más grande de Extremadura es pequeño para el lugar donde está. Habrá niños con 3 años (algunos ni los habrán cumplido) con un cole a la puerta de sus casas que cada día tendrán que ir y volver en autobús al colegio porque en el de su barrio no hay sitio para ellos. O sus padres tendrán que llevarlos por su cuenta y no se podrán plantear actividades extraescolares por el trastorno que supondrán para la conciliación familiar. Esto sucede con el colegio más grande de Extremadura.

La Consejería de Educación insiste en que no hay posibilidad de buscar un espacio para habilitar nuevas aulas, en el colegio más grande de Extremadura. La Junta podrá decir que está cumpliendo la normativa cuando manda a estos niños a escolarizarse a 7 kilómetros porque Cerro Gordo es una barriada de Badajoz y es el mismo sistema que aplica a todo el alumnado sobrante de los centros que demandan como primera opción. Estará cumpliendo con la normativa, pero no con la razón ni con el sentido común. El problema de base es la falta de previsión. Tendría primero que reconocerlo y, después, ofrecer una solución más empática con estas familias, que han esperado tantos años a que se construyese un colegio que ahora no cubre sus necesidades. Los padres aceptarían incluso que se habilitasen aulas provisionales, una opción que la consejería ni se plantea. Bien que la tuvo en cuenta para los niños de Infantil del Cerro de Reyes, que durante años han estado recibiendo clases en lo que era un almacén, porque el edificio anexo no reunía condiciones. Por lo menos 12 años ha durado la provisionalidad.

Fue una ocurrencia de la Junta construir Cerro Gordo de la nada, a 7 kilómetros de la ciudad de la que forma parte. Un barrio con la población de Olivenza al que primero llegaron los vecinos y después los servicios públicos con cuentagotas. El visionario Miguel Celdrán alertó de lo que ocurriría antes de colocar la primera piedra. La inversión para llevar servicios hasta allí iba a ser onerosa. Pero la Junta se empeñó en tirar por el camino del medio y se aprovechó de la figura urbanística del PIR para cambiar el uso de estos terrenos de la noche a la mañana. Sin dar tiempo a digerir ni negociar ni calcular las consecuencias. Ahora son las familias las que las sufren y ellas no tienen elección. La Junta sí la tuvo. Y la tiene.