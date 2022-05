La edificación de la Alcazaba de Mérida aparenta ser solo un suceso constructivo, sin más lectura, si se quiere, que la propia castrense. Y en realidad la trasciende mucho. Tiene, por encima de todo, un valor muy político. Digamos, en principio, que esta fortificación representa el intento cordobés de reprimir a la levantisca oligarquía musulmana de origen indígena, como se viene viendo en esta serie. Controlando el acceso a la ciudad no se intentaba poner fin al problema. De sobra sabían los emires que los revoltosos tenían razón. Querían diferir su solución hasta sofocarlo sin negociar. Imponiendo un orden radicalmente diferente al consagrado por la conquista.

El nuevo edificio no era el colmo de la modernidad poliorcética, ni mucho menos. Para reprimir a civiles no hacían falta soluciones muy sofisticadas. Esta no lo es, y sus prototipos eran francamente arcaicos, repetidos hasta la saciedad en la ya desaparecida, por entonces, frontera entre los imperios Romano Oriental y Sasánida. Estaba poco actualizado -me refiero al siglo IX- hasta en el esquema de cierre del pequeño recinto a la entrada del puente que, sin embargo, adoptó una traza imitando moldes bizantinos -puerta norte de la ciudad de Resafa (Siria)-, en un tono menos grandioso. Lo sorprendente del conjunto es el aljibe -ridiculamente restaurado hace pocos años-. Nunca los depósitos de agua potable de una instalación militar poseían un acceso tan fácil y cuidado. Ni tan enorme y espectacular. Todo lo contrario, el miedo a la contaminación intencionada del agua estaba siempre presente y una gran puerta facilitaba mucho la labor del enemigo. Y, por si fuera poco, se desmontó para estructurarlo parte del antiguo hospital tardoantiguo de peregrinos cercano a la basílica de la Santa Eulalia, para colocar sus piezas de modo muy ostentoso en la fachada, a guisa de trofeos. A mi modo de ver se trataba de obligar a la población -o a una parte representativa de ella- a abastecerse de agua allí. Bajo cuidadosa vigilancia de la guarnición omeya. O sea, se intentaba el control político mediante la dosificación hidráulica. Puro Klausewitz. Del fracaso de esta nueva iniciativa se dieron las causas para fundar Batalyaws.