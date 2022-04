La Banda Municipal de Música de Badajoz iniciaba la tarde del jueves de la semana pasada un nuevo ciclo de ‘Toca la Banda’ en el paseo de San Francisco. Con el maestro valenciano Pedro Vicente Alamá como director invitado, se interpretó ante numeroso público el programa ‘La Comedia y la Música’ con obras de Kachaturian, J. Strauss, Enguix, Solozábal, Chueca y Valverde y G. Giménez. El estar presentando este concierto me impidió asistir, el mismo día y a la misma hora, al concierto de la Orquesta de Extremadura en el palacio de congresos de Badajoz, que se repitió al día siguiente en el de Cáceres. Pero me consta el éxito alcanzado por la OEx, dirigida por el maestro invitado por Charles Olivieri, con el joven clarinetista cacereño Víctor Díaz Guerra como excelente solista en el concierto para clarinete nº 1 de C. M. von Weber. Completaban el programa la obertura de la ópera ‘Oberon’ del mismo compositor y la Sinfonía nº 1 del checo Woyrsch. En el salón de la Diputación de Badajoz, con su patrocinio, tuvo lugar el miércoles de la semana pasada un concierto del XXII Ciclo Hojas de Album que promueve la Sociedad Filarmónica de Badajoz. Actuó el Trío Zaffire con el programa ‘Tesoros de Indias-Melodías de Costa a Costa’.

Organizado por la Asociación de Alumnos de la Universidad de Mayores de Extremadura, el pasado viernes se celebró en el aula magna de la Facultad de Economía un concierto del Aula de Música de Cámara del Conservatorio Juan Vázquez dirigido por el profesor J. E. Pérez Mestre, siendo interpretado por un quinteto de viento el programa ‘Música sin fronteras’, con obras de compositores de nueve paises. El pasado domingo se llevó a cabo en el teatro López de Ayala, con el aforo completo, el 37 Festival El Folklore en la Escuela, promovido por la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz, con un veintena de grupos de diferentes centros de danzas extremeñas de niños y de centros de mayores de Badajoz y otras localidades, con más de dos centenares de participantes de las más diversas edades.