L as estadísticas marcan que Extremadura tenía una población de 1.054.245 habitantes el 1 de enero de 2022. Esto supone una pérdida 5.266 personas en el último año. De 55.122 habitantes desde el 2011 y de más de 100.000 habitantes en los últimos 50 años, tras la gran emigración de los años sesenta. Según las previsiones demográficas del INE bajará del millón de habitantes en el 2031. La causa no solo está en el cambio de hábitos sociales o familiares o la situación económica coyuntural de las parejas jóvenes, sino muy especialmente en la falta de parejas jóvenes en edades proclives a la maternidad. En los últimos años se nos han marchado muchos jóvenes que tendrán sus hijos en otros territorios, y Extremadura padecerá doblemente su marcha. No hay jóvenes para procrear y no los hay para trabajar.

La marcha está muy especialmente producida por falta de expectativas económicas. Tenemos una baja renta y un bajo PIB per cápita, que no logramos subirlo significativamente. Ya España en su conjunto ha tenido uno de los menores crecimientos del PIB de la OCDE desde la crisis del 2008, este dato se ha agravado con la pandemia. El golpe de la pandemia en Extremadura ha sido menor que otras regiones por su alta dependencia del sector público, la baja dependencia del turismo y la mayor importancia del sector agroalimentario y la energía. Pero en la recuperación también pierde posiciones de crecimiento. La última previsión del estudio del BBVA recorta el crecimiento de la economía extremeña a un 4,2 % en 2022 y un 3,6% en 2023, estableciendo una y tres décimas superiores a la economía española. Extremadura con sus 18.301 euros de PIB per cápita está en un 77,24% de la media española (23.693 euros) y a un 61,22% de la media europea (29.898 euros). Extremadura no puede permitirse crecer en estos próximos años a menos de un 10% si quiere mantener o recuperar población. Y si no logra recuperar población a base de atraer nuevos residentes el escenario es de extrema gravedad. En estos momentos de cambio existen grandes oportunidades, y quizás sean las últimas. No podemos quedarnos esperando un milagro o la mera supervivencia. La situación requiere valentía, mucha responsabilidad colectiva, asumir riesgos, mucho trabajo, perseverancia y sentido de urgencia. Las ideologías de crecimiento cero o de decrecimiento, pueden ser muy románticas o incluso necesarias en otros lugares, pero en Extremadura son muy dañinas. Si no crecemos a un ritmo de país emergente no lograremos atraer población. Y nos tenemos que dar prisa en ello. En la tarea que tenemos que afrontar para sacar adelante la región, más vale que nos demos prisas. Y muchas prisas.