Antifonario

En 2008, España era un país arruinado y al borde de la intervención europea. La culpa fue de una sociedad acostumbrada a vivir por encima de sus posibilidades o del sostén público, que más o menos venía a ser lo mismo, y de unos gobernantes muertos de miedo que solo sabían lo del avestruz o la huida hacia adelante, gastando, por supuesto, lo que no tenían. Después, un puñado de jóvenes, con razón muchos de ellos, se rebelaron contra un sistema que los había excluido y no les garantizaba el futuro. Nació el 15M, exigiendo una democracia real, que no sé muy bien a qué se referían, pero me da que no estaban muy de acuerdo con las urnas y sus resultados. Sobre todo, porque esas urnas permitieron el regreso de la derecha, diabólica, corrupta, insensible y sometida al capital. Unos cuantos, muchos, se echaron a la calle en contra de medidas ominosas, pero necesarias para salvar lo poco que quedaba. Nació el austericidio. Y, más tarde, mientras nos entreteníamos con la prima de riesgo, los recortes, la supervivencia y el juego de tronos en Cataluña, las urnas permitieron que todos los que estaban en la calle se montaran en coche oficial, pisaran moqueta, percibieran sueldos desorbitados y cambiaran sus vidas para siempre. A mejor, obviamente. Nació la España real, esa España donde gobiernan los que la odian, donde influyen los que desean su desaparición, donde se hacen ricos los que decían que había que repartir la pobreza o la riqueza, que ya no lo recuerdo bien. El caso, es que hoy, estamos peor que entonces, aquellos se han olvidado de la calle, los políticos estupendos que entonces vociferaban ahora se emplean en discursos vacíos cargados de números que no entienden para justificar unos mandatos donde se acumula la miseria, las promesas incumplidas y más pobreza. Con una diferencia: los que antes se quejaban, ahora pueden permitirse lujos gracias a los que siempre hemos pagado la factura, gobernara quien fuera, es decir, la tan denostada clase media que siempre acaba doblegada y con los bolsillos vacíos. Hoy, somos el país con más paro de la UE, pagamos más luz y gas que nadie, nuestro sistema de pensiones está más en riesgo que nunca, los fondos europeos no fluyen como debieran, las hipotecas van a subir ya mismo, los impuestos más altos que ninguna otra parte y los precios de la cesta de la compra son un diez por ciento más caros que hace un año. Efectivamente, como decían esos que hoy cobran cinco, seis o diez mil euros al mes, como poco, esa parte de la España no real que tiene unas cuentas corrientes con las que nunca soñaron, casas de príncipes y chalés en la playa y/o en la montaña, las urnas no son el remedio porque la gente sigue sin detectar al enemigo, sin castigarlo como merece y divirtiéndose con el pan y circo de quienes con discursos retóricos y mentirosos llenos de cifras altisonantes nos manipulan y nos dan por el antifonario. Permítaseme la brusquedad, pero es que acabo de realizar la declaración de la renta, a pagar, obviamente, he abonado los seguros del hogar y del coche, el impuesto de circulación, el de salud, porque ya se sabe, después de la covid, mejor dos que uno, no sé si iré de vacaciones en verano y cada vez que salgo a comer me cuesta el doble que antes. Y la culpa, seguramente, es de la derecha, de Franco, de Putin, de la pandemia, del feroz capitalismo, de los empresarios, de Pegasus o de la guerra de Ucrania. Pues que les den a todos ellos por el antifonario y así, por lo menos, compartimos gastos.