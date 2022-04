El omeya de Córdoba soñaba con recuperar el poder y, con él, el imperio de sus antepasados y, a la vez, era consciente -él y su entorno de sirios huidos- de la necesidad de cambiar de política. No se podía seguir siendo «autonomista», empleando un término anacrónico pero comprensible. Había que implantar un régimen mucho más «centralista». Si quería llevar a buen fin sus propósitos había de imitar el modelo de sus odiados enemigos -y primos- abbasíes. Y eso era, al mismo tiempo, un modelo persa sasánida. En resumidas cuentas, desde el mismo momento inmediato a su dominio de Córdoba y de Al-Ándalus, Abd al-Rahman I comenzó a incumplir, al principio de forma suave, los pactos suscritos entre los primeros conquistadores árabes y las aristocracias locales, que se habían apresurado a convertirse al islam para mantener sus privilegios. No podía hacerles gracia ese modo de actuar y solo era cuestión de tiempo la aparición de una resistencia violenta. No por razones religiosas, sino de conveniencia política.

A falta de otros elementos de juicio, una muestra de esta nueva actitud cordobesa fue su manifestación arquitectónica. Lo primero que se construyó el primer emir independiente fue la almunia de al-Rusafa, en las afueras de su capital. Desde allí rigió su flamante principado andalusí hasta que, una vez controlado, tomó una decisión curiosa, imitando en todo el ejemplo de su enemigo abbasí, el califa al-Mansur: restauró lo que quedase del antiguo palacio de los gobernadores godos, para convertirlo en su residencia oficial, y decidió construir una aljama de nueva planta. Lo primero era un rasgo político patente; pero, lo segundo, era una medida de mucho mayor calado. La mezquita era un edificio de proporciones relativamente modestas si se la compara con las contemporáneas iraquíes. Pero tenía la misma función. Obligaba a las autoridades locales a presentarse a la oración del mediodía de los viernes y eso era un acto religioso, de devoción, y político, de acatamiento. Y además sus componentes constructivos eran imponentes, aunque solo conservemos una parte del total. Y todos tomados de edificios tardoantiguos. Verán como hay una relación con Badajoz, aunque no lo parezca.