Cámaras y libros

El mismo día que se estrenaba el sistema de cámaras de videovigilancia en calles del Casco Antiguo de Badajoz, se inauguraba el proyecto de ‘Bibliotecas callejeras’ en cinco puntos de la ciudad. La primera ha sido una demanda reiterada de los vecinos del entorno y, la segunda, una propuesta altruista y desinteresada para el disfrute de la ciudad de esos mismos vecinos que piden mayor control de actitudes vandálicas y delictivas. La cara y la cruz. El haz y el envés. Ambas acciones, además de tener en común que han salido adelante por empeño de la sociedad civil, han concitado la lamentable coincidencia de que al instante de ponerse en marcha, han sido objeto de destrozos, en un caso por quienes no quieren que sus conductas sean observadas y, en el otro, por quienes simplemente les molesta que los demás puedan disfrutar de los bienes públicos y vandalizan todo lo que encuentran a su paso, solo por el enfermizo placer de causar daño.

La asociación SOS Casco Antiguo lleva años peleando por dignificar estas calles de la ciudad, con el apoyo de tantos y tantos vecinos que siguen convencidos de que son recuperables y que pueden llegar ser un lugar en el que sus hijos crezcan felices, por muy complicado e intrincado que sea el camino. Su esperanza no desfallece porque, de no ser así, se habrían marchado hace tiempo, a pesar de que es el tiempo el que les quita la razón, pasa rápido y las heridas del Casco Antiguo no se curan. Parecen mejorar a veces, pero la infección persiste.

Esta asociación y otras llevan años reclamando mayor vigilancia y control para erradicar los comportamientos incívicos y los delitos en estas calles, las verdaderas lacras que impiden su rehabilitación y desarrollo. No se puede vivir con quien no sabe convivir. Años y años solicitando la instalación de cámaras de vigilancia que permitan identificar a quien no cumple la ley a costa de la tranquilidad de los que sí la respetan. Se han colocado ocho. Ha costado. Tanto que no funcionaban aún y robaron la instalada en la calle Concepción Arenal e intentaron cortar los cables de la situada en Bravo Murillo. Por lo visto les han puesto precio. Difícil lo tienen los vecinos que representan el bien en contra de los que se sitúan en el lado oscuro. Resistirán porque resistir es su credo.

No solo demandan soluciones sino que ellos mismos las procuran. La misma asociación, SOS Casco Antiguo, está al frente del proyecto de las bibliotecas callejeras, gracias al ofrecimiento de la librería aAaaa, que ha reunido miles de libros usados en su fondo benéfico, que necesita poner en la calle, para no verse obligada a llevarlos al desguace de las páginas desleídas. El proyecto es maravilloso se lea por donde se lea. Su puesta en funcionamiento solo ha recibido parabienes. Demasiado bonito para ser verdad. Hay quienes no piensan lo mismo. Han dejado pasar poco más de un día (no lo han hecho antes porque llovía a chuzos) y han dañado dos de las casetas. De una de ellas sacaron los libros y desperdigaron sus páginas arrancadas por el paseo de San Francisco. Tuvo que ser muy divertido. Ni la Santa Inquisición. Los reproches a estas actitudes injustificables no se han hecho esperar en las redes. No se puede permitir que algo que a todos pertenece gracias al regalo generoso de unos pocos, otros pocos se encarguen de hacer desaparecer. No lo lograrán, porque esos mismos que lo hicieron posible no van a desfallecer, seguirán insistiendo en que esta ciudad sea un lugar amable en el que vivir, en el que criar a los niños, en el que disfrutar de la lectura, en el que compartir de forma generosa y en el que convivir. Que quitan una cámara de vigilancia, se repone. Que rompen una biblioteca, se repara. Si los buenos se dan por vencidos, los malos camparán a sus anchas y se adueñarán del paisaje, que no es suyo. Quiero creer que de este lado somos más.