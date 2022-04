En 1972, la reunión anual de la American Association for the Advancement of Science, en una conferencia en Cambridge, Massachusetts, el matemático y meteorólogo estadounidense Edward Norton, lanzó al publico una posible idea de predictibilidad: ¿El aleteo de una mariposa en Brasil hace aparecer un tornado en Texas? Esa idea, formulada como pregunta, sugiere la posibilidad de que un acontecimiento mínimo, tan leve como las alas, que se produce en un momento dado, pueda alterar, a largo plazo, una secuencia de acontecimientos de gran magnitud.

En las calles de Badajoz y en casi cada pueblo de nuestro país, «se mueven los Santos». Por eso dicen que llueve. Se levantan las mirada, resentidas por tanta nube negra, y al cielo pidiendo clemencia, para poder sacar los pasos en procesión. Los ojos, en Ucrania, se elevan pidiendo también clemencia. A los bombarderos. Se balancean las Vírgenes, meciéndolas, queriendo consolar sus lágrimas y su pena. Desgarradas las mujeres, en Ucrania y en Rusia, despiden a sus hijos, aun sabiendo que el cordón umbilical les une a ellos de por vida, incluso tras la muerte. La imagen de Jesucristo cenando rodeado de sus apóstoles, lleva la palabra «última» grabada en su frente. Los jóvenes se alejan fingiendo coraje, que ante la silueta de su madre, alejándose, se desmorona. El desamparo les anuda las tripas y la ausencia les nubla el alma. Alzan con la fuerza de la fe de los costaleros, los Cristos ensangrentados. Los cuerpos tumefactos, los cadáveres, que otras primaveras fertilizarán los girasoles, no entienden de ideología o fronteras. Se sisean, por dentro, las oraciones aprendidas de las madres y las abuelas. Una cruz con dos travesaños horizontales y uno inclinado, se aprieta contra el pecho antes de que empiece el fuego. Se cantan, a veces con la garganta rota, saetas clavadas en las entrañas. Casi niños, sin tiempo de vivir, sin tiempo de sentir, solo un estruendo, un golpe que quema en el vientre, agudo, rápido. La música desfila al compás del dolor, entre cirios conmovidos, la muchedumbre se persignan a cada paso. Rezando por la paz.