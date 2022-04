A frontando en el mes de abril la fiesta de los libros, me apetece jugar, una vez más, a cine y literatura, en este caso, a adaptaciones, un ¿género? del que han salido algunas de las mejores películas de la historia. Y de las peores. Las novelas ‘Perdida’, las de la serie de Grey, ‘Harry Potter’ o ‘Millennium’ son mejores que sus películas y ‘El Resplandor’ -Stephen King es el autor que más ha sido llevado al cine- es una película extraordinaria cuyo resultado no agradó al novelista de Maine, como tampoco le gustó a RoaldDahl su Willy Wonka, a la señora Travers su Mary Poppins, a Truman Capote su ‘Desayuno con diamantes’ («la película con peor reparto que he visto», dijo) o a Daphne Du Maurier ‘Los pájaros’ de Hitchcock, que logró una película muy por encima del propio relato. Hablando del maestro del suspense (¡topicazo!), mejoró la ‘Psicosis’ de Robert Bloch, Kubrick hizo más digerible ‘La naranja mecánica’ de Burgess, Coppola convirtió en obra maestra a ‘El Padrino’, igual que hizo Spielberg con ‘Tiburón’, Scott con Dick y sus ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (’Blade Runner’), Pollack con ‘Memorias de África’, Demme con ‘El silencio de los corderos’ y Tarantino con ‘Jackie Brown’. Luego están las memorables, en ambos casos, como ‘Matar a un ruiseñor’, Doctor Zhivago, ‘El nombre de la rosa’, la novela corta (otra vez King) Rita Hayworth y la redención de Shawshank (’Cadena perpetua’ en película) o ‘Alma Rebelde’ (la Jane Eyre de 1946) y Cumbres Borrascosas (1939), de las hermanas Bronte. Conocida es, también, la anécdota del director de cine Howard Hawks que, queriendo hacer su particular Casablanca, retó a Hemingway a ofrecerle su peor novela para hacer una película extraordinaria y salió ‘Tener y no tener’, por cierto, donde se dieron cita dos premios Nobel de literatura, el propio don Ernesto y, trabajando como guionista, Faulkner, que son palabras mayores. ‘Mis diez preferidas’, y repartamos con el cine español, pasan por Sentido y Sensibilidad, la primera novela de Jane Austen (una película deliciosa), ‘Carta de una desconocida’ (Zweig y Ophüls es una unión prodigiosa), ‘El señor de los anillos’ (Tolkien en el cine ya es de por sí un milagro), ‘La carretera’ (esa manera de escribir tan directa y diciendo tanto con casi nada de CormacMcCarthy, aunque ‘No es país para viejos’ le sigue muy de cerca), las dos poderosas de Camus, atreviéndose con Cela y Delibes en ‘La Colmena’ y ‘Los santos inocentes’, ‘El perro del hortelano’ que hizo la genial Pilar Miró acercándonos, ahí es nada, a Lope de Vega, ‘La tía Tula’ de Unamuno y Picazo y la Halma de Pérez Galdós que Buñuel convirtió en ‘Viridiana’, la única Palma de Oro en Cannes de nuestro cine y que estuvo acompañada de toda una historia de ceses, persecuciones y censuras durante años. Y dejo para el final la unión de otro Nobel de literatura con el mejor director de cine de todos los tiempos: John Ford, sí, el de las pelis del oeste, también sabía hacer obras de arte fuera de Monument Valley, como llevar a Steinbeck al cine con ‘Las uvas de la ira’.