Tras dos años de ausencia, vuelven las procesiones como volvieron los Carnavales. Vuelven los pasos, los capataces, los costaleros y sus costales. Los palios, los varales, los candelabros y sus sonidos al avanzar. Los nazarenos, los cirios y capirotes, las saetas, el olor a incienso, las palmas, los faroles, las cruces de guía y estandartes, las bandas de música, los tambores y las cornetas. Las Vírgenes y sus miles de advocaciones y en Badajoz, de manera muy especial, la Soledad. La Borriquita, la Oración en el Huerto, el Cristo de la Espina y con la cruz a cuestas, el Crucificado, el Descendimiento, el Santo Entierro y el Resucitado. Los oficios y los recorridos de sagrarios. Las torrijas, huesos de santo, pestiños, buñuelos de viento y el bacalao. Y muchos otros recuerdos que tengo de mis padres y de cuando mis hijos eran pequeños y me gusta recordar cada año, pues estos no volverán. Pero sí vuelve la lluvia impidiendo salir a la calle la procesión tras muchos sinsabores de hermandades y cofradías y cuantos esperaban ese día. Como cada año, vuelve la Semana Santa con todos sus ingredientes como si nada hubiese pasado, pero con la ausencia de personas que otros años la hicieron posible y que parecían imprescindibles. El mundo continúa y continuará, pero con cambios y diferencias que impone el discurrir del tiempo. Nos faltan muchos con quienes recordar lo mucho que nos gustaría volver a vivir con ellos.

Y pasará la Semana Santa y volveremos a la cotidianidad, ahora ya parece que sin mascarillas. Volvió la guerra y tanta violencia que parecía cosa de otros tiempos, pero que nunca nos dejó, aunque muy pronto lo olvidamos. Y volverá a pasar la guerra y la violencia en el telediario y volverá a parecernos imposible. Y volvió la inflación y la subida de la gasolina y la electricidad. Y la pertinaz sequía. Y la emigración y la despoblación. Siguen naciendo niños, aunque ahora menos, y graduándose los jóvenes, aunque ahora muchas veces más. Sigue habiendo necesidad de nuevas ilusiones, nuevos proyectos de vida profesional y de vidas en común. El mundo continúa, nos guste o no. Tuvimos la crisis del 2008, que era la mayor de nuestras vidas; nos llegó la pandemia, que era la más grave desde hacía un siglo; tenemos la mayor inflación de los últimos 40 años, y lo que nos quedará por ver. Pero no podemos recrearnos con los tsunamis vividos y por vivir, hay que continuar luchando para que las circunstancias no nos paralicen. Como Fray Luis de León al volver a clase tras cuatro años en prisión, hay que intentar recuperar la normalidad. «Como decíamos ayer», hay que volver a recuperar el futuro.