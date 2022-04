Un clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel. Es el estribillo de la copla que caturreamos a veces. Y aunque pocos cosas nos parezcan mas españolas que un clavel encarnado, tieso, entre peinas y horquillas, sobre el pelo repeinado para ir a la feria, desmayado sobre la oreja o mordido con pasión, este del que le hablo hoy, es portugués. Y se pronuncia cravo. Recuerdo aquel póster que tenían mis tíos, de una niña que taponaba el fusil con aquella flor tan roja como la sangre, como el hambre y la mordaza. La mayoría de los españoles guardan en su memoria, la expectación, la vibrante emoción ante las noticias que hablaban de un golpe militar sin violencia y secundado por el pueblo. Desde España se buscaban similitudes, se canturreaban parecidas esperanzas, que aun tardarían en llegar. Corrió, pasada la frontera, la alegría desbordada por las calles, sintiéndola como si fuera suya, viendo a los portugueses celebrándolo, celebrándose, con el gesto simbólico de cambiar o de acallar armas con flores. Conmovidos con la canción de José ALfonso, que emitida por Radio Renascença, a las 00.25, del ya 25 de abril de 1974, fue el aldabonazo del golpe, la segunda señal a los militares. Porque aquella Grandola, Vila Morena, que acabó sonando en todas las radios de Portugal, se convirtió en un himno, que transcendió países y épocas, y que se enarbola, aun hoy, como una bandera de libertad. Quizá por eso, me sorprende, en este mediodía, en que el sol nos ha regalado un cielo alentejano perfecto, los retazos de una conversaciÓn inesperada. Las espaldas de las mujeres están corvadas, y las cabezas muy juntas, gacha la que escucha. La que habla, levanta la vista vigilando la puerta del restaurante, de cuando en cuando, y masculla una retahíla de pasado que parece vivir como si fuera ahora. A veces se endereza, en silencio, mueve la cabeza, negando no se qué y suspira con todo el cuerpo. Me salpica su pesar antiguo, la existencia de otras perspectivas y vivencias. De otras memorias históricas. De una visión distinta de la que hemos leído o visto en los documentales. Me levanto para salir, sin ruido, con respeto, aunque mi Boa tarde les causa sobresalto. Sus cafés están enteros, seguramente fríos. Se quedan mirando, cómo me alejo, con mi cajita de pasteis de nata y mi ramo de claveles. Rojos como las tres heridas. «La de la vida, la de la muerte, la del amor...».