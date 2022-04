Pertenezco a la generación cuando en Semana Santa cerraban los cines, los nazarenos daban caramelos, los pasos se movían con ruedas, una procesión se acercaba a la cárcel, actual Meiac, para liberar a un preso y si no estrenabas en domingo de ramos se te caían las manos. La generación de recorrer sagrarios casi con disciplina militar, de comprar recortes en el torno de las Carmelitas, de ver, apretujados, la salida de la Soledad y toparnos en la tele con películas como ‘Ben Hur’, ‘Quo Vadis’, ‘Rey de Reyes’, ‘Los 10 mandamientos’ o ‘La historia más grande jamás contada’, cuyos diálogos nos sabíamos de memoria. Hablando de cine, y más allá de las indicadas, tenemos otras perspectivas, otras miradas que el cine español nos ha proporcionado sobre la Semana Santa, algunas de ellas casi inaccesibles a estas alturas. Sobre la de Sevilla, tenemos ‘Currito de la Cruz’ (en sus cuatro versiones, entre 1926 y 1965), ‘El momento de la verdad’ (1965) o el iconoclasta y polifacético Gonzalo García-Pelayo con su ‘Vivir en Sevilla’ (1978), siendo la protagonista esencial o tangencial en documentales como el de Manuel Gutiérrez Aragón (Semana Santa, 1992) o el de Jacinto Esteva (’Lejos de los árboles’, 1972). La de Málaga, cuenta, por ejemplo, con ‘Amanecer en Puerta Oscura’ (1957) o el documental crítico ‘Por la gracia de Dios’ (1978), la de Madrid sale en ‘Lucero’ (2019) y, del mismo año, es el cortometraje ‘Iter ad coemeterium’, donde se refleja la de Zamora. La de Valladolid, aparece con todo su esplendor en ‘Una muchachita de Valladolid’ (1958) y José Val de Omar, basándose en la frase de Lorca: «En España, toda las primaveras viene la muerte y levanta las cortinas», la expresa con su particular misticismo en su inescrutable ‘Tríptico elemental de España’ (1961). Aparece también esta celebración religiosa y muestra de la tradición popular en películas como ‘El alma de la copla’ (1965), ‘Acompáñame’ (1966), ‘Días de viejo color’ (1967), ‘Nido de viudas’ (1977), ‘Crónicas del bromuro’ (1980) y ‘El coche de pedales’ (2003). No olvidamos a Orson Welles donde en ‘Mr. Arkadin’ (1955) rinde homenaje a la Semana Santa de Segovia o en su inacabada ‘Don Quijote’ (1992), con un recorrido por Castilla y Andalucía. Luego tenemos obras entre el surrealismo (’Misión Imposible 2’, del año 2000, donde mezclan una procesión sevillana con las fallas de Valencia) y el canibalismo (’Canibal’, de 2013, saca la Semana Santa de Granada), entre el esperpento (’El mundo es nuestro’, de 2012, con las diabluras del “Cabesa” y el “Culebra” y un paso en medio de un atraco a un banco) y lo macabro y el asesinato (’Nadie conoce a nadie’, de 1999). Y, claro, para saber sobre el mundo de las cofradías, en plan guerra de guerrillas, a pasarlo bien con ‘Mi querida Cofradía’ (2018). Pasión de pasiones o pasiones que tienen diferentes interpretaciones, pero, a fin de cuentas, escenas, siempre, de una España eterna que ni siquiera los que desean bastardear la historia pueden intoxicar. Porque, en el fondo, y eso los charlatanes no lo saben, al pueblo le gusta lo que es del pueblo, lo suyo, el alma que heredaron de los que ya no están y los sonidos de aquellos días, hoy recuerdos de infancias felices. Y, ahora a por las siete palabras.