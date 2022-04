La fundación de Batalyaus, en la fecha teórica de 875, por Abd al-Rahman b. Marwan, no fue el resultado del arranque temperamental de un personaje excepcional. Fue la culminación de un proceso iniciado muchísimo tiempo antes y en unas regiones muy alejadas de la Lusitania, parte de la cual es hoy Extremadura. Batalyaus fue la solución regional -más bien el intento- a un problema que se hizo patente al muy poco tiempo de la conquista árabe de 711. Resulta que, fuera de interpretaciones novelescas, muy afectas a varios nacionalismos, la conquista árabe de la península Ibérica -de Hispania; no de España- se produjo más que por la acción de la fuerza bruta de los conquistadores, que también, por la complicidad con grupos locales: con los judíos, perseguidos por la monarquía goda, y, sobre todo y antes que todo, con cierta aristocracia visigoda, profundamente descontenta con el rey Rodericus y con su grupo familiar. Y no se olvide a las oligarquías locales, encabezada por las iglesias cristianas. La llamada católica, celosa de su autoridad, y la arriana, derrotada y despojada de sus privilegios anteriores, cuando la Corona la tenía como oficial. Rodericus tenía al enemigo en casa. Se reproducía con algo más de un siglo de distancia un escenario teórico ya conocido en otras partes del mundo islámico: la connivencia entre las minorías descontentas y los musulmanes. El resultado fue el mismo. Repitiendo esquemas anteriores, también aquí muchas ciudades abrieron sus puertas y partes enteras del reino godo dejaron el paso franco después de haberse frustrado la reacción “oficialista” en el Guadelete, llamemos como llamemos al enfrentamiento.

Los vencedores, muy minoritarios, aceptaban la rendición, respetaban las propiedades privadas de los sometidos y la teórica autonomía local de los grupos dirigentes. Solo imponían algunas condiciones no especialmente extremas, en apariencia: aceptar la autoridad del lejano Príncipe de los Creyentes, de Damasco; enviar allí el quinto de las rentas y pagar dos impuestos, si se conservaba la práctica cristiana. Uno solo si se convertían al islam. Algunos debieron pensar que era peor el frustrado centralismo toledano y que aquello era transitorio.