No le gusta al actual presidente de la patronal empresarial en la provincia de Badajoz (Coeba), Javier Peinado, que le digan que es un presidente en funciones. Su argumento es que esta figura -«en funciones»- no existe en los estatutos que rigen esta organización y que la actual dirección está totalmente operativa porque fue elegida según el procedimiento democrático. Digan lo que digan los estatutos, que nadie duda de que así sea, quien ocupa un puesto que acaba de dejar el anterior por dimisión, está en funciones, pues se entiende que asume el cargo para no dejarlo vacío, de manera provisional, hasta tanto se convoquen elecciones para la renovación de la directiva. Peinado no va a hacerlo, de momento. No quiere hacerlo. Está cómodo y se aferra al sillón, buscando excusas que no justifican este empeño de mantenerse en la negativa. No hay más que leer los sucesivos comunicados que Coeba emite alegando distintas razones para no organizar la consulta.

En la patronal de la provincia de Badajoz no se celebran elecciones para elegir a sus representantes desde hace siete años. Se tenían que haber convocado en 2019 pero llegó la pandemia que todo lo detuvo. Llegó y no se ha ido. Pero el empeño de otros colectivos ha sido y es volver cuanto antes a una situación lo más parecida a la normalidad. Los teatros y los estadios de fútbol han reabierto. Las aulas cerraron el mínimo tiempo posible para que los alumnos no perdiesen el ritmo de su educación. No podía haber nada más difícil que adaptar el sistema docente a las medidas de prevención marcadas por la situación sanitaria.Aun así se hizo. Porque había voluntad y era importante. Muy importante. Para el actual presidente de Coeba no debe ser importante renovar la junta directiva de la organización de la que es portavoz único y parece que inamovible. Peinado está donde está porque Emilio Doncel abandonó el cargo por jubilación en julio de 2021. Para ocupar la vacante el comité ejecutivo tuvo que elegir entre los dos vicepresidentes y Peinado ganó con un voto de diferencia. Un voto es suficiente, es verdad, pero la lectura no es la misma cuando la distancia la marca una amplia mayoría. En aquel momento, Peinado esgrimió los valores democráticos para defender que la victoria es la mitad más uno. El procedimiento y el resultado para su elección eran claramente democráticos. Qué bien se aferró entonces a estos principios, que ahora elude, cuando insiste en no convocar elecciones. Porque será muy democrático ocupar un puesto con un voto de diferencia en unas elecciones con 23 miembros, pero más lo sería y lo es someterse al escrutinio de los 80 asociados de la organización. No quiere y otro motivo no puede haber que ver peligrar su continuidad en la presidencia si consulta el parecer de todos los que votan, más ahora que por su empecinamiento ha sumido a la organización en un periodo de luchas internas que han terminado en los juzgados. La demanda no ha partido de cualquiera, sino de las dos organizaciones con más representación, que ofrecen retirarla si el actual presidente convoca las elecciones, pero tiene que hacerlo de manera ‘oficial’. Porque no se fían. Como para fiarse. A finales de diciembre Peinado anunció que en el primer trimestre de este año las convocaría y, el último día de marzo, confirma que no puede hacerlo porque el proceso se ha judicializado, cuando precisamente en marzo se ha admitido a trámite la demanda. Peinado dice ahora que las convocaría si el proceso judicial se detuviese y quienes lo iniciaron están también por la labor. La diferencia es que las organizaciones que han acudido al Juzgado de lo Mercantil lo han hecho forzadas por la falta de interés que veían en el actual presidente y que, a juzgar por el contenido -y el tono- de sus comunicados, no parece que le suliveye someterse al escrutinio de todos los asociados. Peinado está cómodo de portavoz de los empresarios y va a alargarlo lo posible y lo imposible, cumpliendo sus funciones, aun estando en funciones.