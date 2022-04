La protagonista de ‘Aprendiendo a conducir’, de Isabel Coixet, es critica de cine. Cuando le preguntan por qué eligió esa profesión, habla de su infancia, de la que había que escapar. Y de cómo los libros fueron su vía de escape. Desde muy pequeña he amado los libros, he vivido en ellos en parte. Incluso recibí reproches de alguien, que en aquel entonces era muy cercano, de desconocer la realidad, de eludirla camuflándome en los libros. De maquillarla, de disfrazar una existencia, que para el que lo decía, no era verdad, porque «el mundo era peligroso, malo y hostil». Cuando escuchas ese mensaje una y otra vez, cuando «tú y tus mundos de yupi», te salpican la cara, llegas a pensar que eso es cierto. Te recriminas y fustigas con una inmersión en ese lado oscuro, y decides, para enmendarte, solo leer ensayos. Sobre maltrato, trata, explotación de las mujeres marroquíes en los campos de fresa en Huelva, asesinatos de indígenas en el Amazonas, la imposibilidad ya de recuperar el clima, o el tráfico de vientres de alquiler. Pero lejos de todo pronóstico, nada de esto me llevó a percibir al hombre como un sinónimo de perversión, no me hizo nublar la sonrisa, ni mirar al otro con desconfianza. Veía, eso sí, la maravilla de la curiosidad y la implicación del que denuncia, del que investiga, escribe, busca una editorial, y cómo su perseverancia nos permite llegar a conocer. Veía al activista y su fuerza, levantándose para protestar y para defender sus tierras. Veía a las mujeres que han sobrevivido, las que han salido adelante, las que no han guardado silencio, las que han superado el dolor, la humillación, y también su coraje. Veía la vital importancia de su mensaje a otras. Después yo también me vi, me miré al espejo y decidí, volver a mis otros libros, a Cernuda, a Austen, a Balzac, a Delibes, Mark Twain, Dumas, Salinger, Conan Doyle, Gómez de la Serna, Eça de Queiroz…, sin sonrojo porque no solo eran trinchera, parapeto ante el avance de la mala educación, de la falta de cordura y a la vez de la aburrida falta de locura, de la repetición de los errores, del regocijo en lo vulgar, en la ignorancia, en la falta de valores que unos y los contrarios se echan en cara… Eran, son, un auparse, un subrayado, unos vítores sin complejo, de la capacidad del ser humano para crear, de hacer arte de lo más nimio, de ver la belleza en las pequeñas cosas, de saber ver, del valor, del aprendizaje, del amor y de la esperanza. Los libros son un búnker en tiempos de guerra, una balsa en la tempestad, el fuego que nos calienta sin que suba la factura, el barco, el tren, el avión que nos transporta y nos muestra paisajes, culturas, gente, sin importar el precio del gasoil, o que los supermercados están desabastecidos, porque nos alimenta el alma. Por eso, en estos tiempos inciertos, en estas tardes frías y desapacibles en que nada de lo que se anuncia parece ser bueno, arrópense con sus páginas, cobíjense, miren el horizonte dibujado en cada línea, y esperen, que antes o después, saldrá el sol.