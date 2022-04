La divulgación de la Historia lleva, en ocasiones, a simplificaciones que acaban dificultando la exacta interpretación de los hechos narrados, en el intento de hacerlos comprensibles. No cabe la menor duda de que en esta ciudad nuestra hay un movimiento, no siempre movido por apetencias culturales, muy interesado en resucitar la memoria del pasado, con el propósito, creo, de mejorar el presente. Se trata de destacar lo ocurrido aquí, que no fue poco, y de buscarle trascendencia nacional partiendo del actual concepto de estado-nación. Pues bien, una de las cuestiones más abordadas es la relacionada con la fundación de Batalyaus, reduciéndola a una mera historieta. Con un personaje protagonista, el ahora muy conocido Abd al-Rahman b. Marwan, llamado al-Yilliqi -el Lusitano, no el Gallego-. Parece que todo lo relacionado con sus orígenes debe pasar necesariamente por la antigua Mérida. Es lógico. De ahí que se le llame, sin demasiados argumentos al-Maridí -el Maridí-. Todas esas circunstancias iniciales encierran unas ciertas dudas. Se ha exaltado, más allá de lo razonable, la figura del Fundador como si todo el problema de la creación de un núcleo urbano nuevo se redujese a la biografía de un único personaje. En historia no es infrecuente la cristalización de un proceso en una persona, cuya actuación manifiesta, completa, afirma y da perfil propio al largo, no siempre patente, desarrollo previo. Ese resulta ser el caso de nuestro protagonista. Se le llama popularmente -hasta hace muy pocos años nadie sabía de su existencia- Ibn Marwan, aunque ese sea un calificativo que llevaron todos sus descendientes, tan involucrados como él mismo en la consolidación de aquel primitivo refugio temporal hasta convertirlo en una ciudad. En una población capaz de eclipsar, dejando reducida a una reliquia histórica, a un núcleo secundario a pesar del puente, a la Mérida tardoantigua. Ésta había sido tan importante en los últimos momentos del reino visigodo de Toledo, como centro de peregrinación, económico y político que Qurtuba, la de los emires omeyas de Occidente, hubo de tomar cartas en el asunto. En ese contexto apareció la dinastía marwaní, durante un período de algo más de medio siglo.