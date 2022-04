He perdido la cuenta de las veces que se ha debatido y, sobre todo, discutido, en el pleno del Ayuntamiento de Badajoz la petición para que en Suerte de Saavedra haya un centro de mayores, como los otros 16 que existen en la ciudad y en sus poblados. No han perdido la cuenta los vecinos de este barrio, que no dan por perdido este ruego, por muchas negativas que reciban de quien los tiene olvidados. En el pleno de marzo ha sido la última vez que la corporación municipal ha tratado este asunto y, de nuevo, el resultado ha sido negativo, solo que esta vez las posiciones se han enquistado más aún y tanto se ha mareado la perdiz que los vecinos ya no saben a qué Administración dirigirse para que su súplica sea atendida.

En la asociación vecinal tienen bien clarita la confusa argumentación que hasta ahora han recibido en el ayuntamiento para negarles un centro de mayores. Recuerdan que primero les dijeron que no había personas de esta edad suficientes en el barrio para justificar la puesta en marcha de estas instalaciones. Los vecinos les demostraron que no era así. De nada sirvió. El que no quiere oír se hace el sordo. Cuando ya el equipo de gobierno reconoció que Suerte de Saavedra podía merecer un servicio como tienen otros barrios de la ciudad -justificado aún más por su localización- se sacó de la manga que no había locales disponibles y nada más se supo, aunque en Suerte de Saavedra nunca se han olvidado de su reclamación, con tal empeño que el centro de mayores, sin existir, tiene nombre, el de Antonio Escudero, un vecino que luchó mucho por su entorno.

Una vuelta de tuerca más. En el último pleno, el equipo de gobierno (la coalición al completo) se ha empecinado en que los centros de mayores son competencia de la Junta. Bien llevaban aprendida la lección los concejales de Ciudadanos, PP y hasta el no adscrito, que esgrimieron el mismo argumento sin saltarse el guion. Adujo el concejal del área, Antonio Cavacasillas, responsable de Servicios Sociales, que el Estatuto de Autonomía y varias normativas autonómicas así lo establecen. Cualquiera lo contradice porque, según lo que leyó, no hay lugar a dudas.

Lo hay. La Junta de Extremadura, por su parte, niega que así sea y afirma con rotundidad que la Administración autonómica no construye centros de mayores y que todos son municipales. Todos no, porque en Badajoz funcionan dos dependientes de la Conserjería de Servicios Sociales: San Andrés y Campomayor. En Cáceres son tres y en Mérida, otros tantos, a pesar de que su población es muy inferior a la de la capital pacense (¡discriminación!). La Junta remata la contestación señalando que si tiene centros de mayores a su cargo es porque los heredó del Imserso, cuando dependían del Gobierno central. 38, en concreto.

Conclusión: la Junta no va a dotar de este servicio a Suerte de Saavedra, así que a este barrio no le queda otra que seguir llamando a la puerta municipal. Bien puede insistir el ayuntamiento en que no tiene esta competencia, aunque no deja de invertir en los centros de mayores: 100.000 euros anuales de media, según el propio Cavacasillas. Precisamente ahora está habilitando nuevas instalaciones para el centro de mayores de La Paz en los antiguos Cines Puente Real, compartiendo espacio con el Instituto Municipal de Servicios Sociales, y ha anunciado la reforma del de San Roque. Si los centros de mayores no son una responsabilidad municipal ¿a qué viene que el Ayuntamiento de Badajoz gaste cada año este dineral en mantener lo que no le pertenece? Alguien debería aclararlo. Mejor aún: alguien debería comprometerse de una vez con los mayores de Suerte de Saavedra, que llevan años reclamando un lugar donde reunirse. ¿Tanto supone atenderlos? ¿Tanto cuesta dotar a esta barriada de lo que otras disfrutan desde hace décadas? Parece que sí, pero otros motivos habrá.