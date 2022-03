Pizpireta y calma, ajena al bullicio del mundo y casi en la noche amanecida, caminaba, circulaba, paseaba, se conducía y atravesaba la plaza, bajo la atenta mirada, ojipláticos, sorprendidos, boquiabiertos todos, expectantes ante el sinuoso recorrido, esperando, ansiosos, la dirección que tomaba, una rata oronda y con chepa, peluda y de rabo largo, cansina y de asqueroso hocico, con toda la edad media a su espalda, con todo el apocalipsis en su pescuezo, llena de leyendas y antiguas pandemias, decidida, a veces, a trompicones, casi siempre, tal vez ya tocada por algún veneno letal que la poseía desde hacía un rato, una rata se exponía y nos desafiaba por la plaza de la Soledad en una tarde de diario, en una semana de calima y lluvias. Iba la rata de un lado a otro, como decidiendo elegir dónde hacer daño. Raro que en ese instante no pasara ningún coche, bicicleta, patinete, familia o grupo de adolescentes que gritaran a su encuentro o, sencillamente, la espachurran bajo sus ruedas o el odio de sus golpes de miedo. Raro que la rata que llevaba un rato decidiéndose nos tuviera a todos en vilo en la trinchera, tras los cristales, asustados, cariacontecidos, paralizados, sin tener claro si salir de caza o ser cazados. ¿De dónde venía? Nadie pudo verlo. ¿A dónde iba? Ya iba estando más claro. Había fijado su destino en el bar de enfrente que casi estaba cerrando. Se acercaba al estropicio, a la plaga, a la ruina, porque una rata en un bar es mal asunto, cierre de varios días, pagar a los de las plagas, quedarse con la mala fama. Una rata, en un establecimiento de hostelería, es como un ejército de cucarachas: todo lo agota, todo lo arrasa. Pero la rata no pensaba en las consecuencias sino en el objetivo y ya pisaba el umbral que un espontáneo con mucho miedo intentaba bloquear, mas la rata no precisó de más maña ni destreza que su sola presencia para casi entrar. Y llegó la ayuda de otro espontáneo que sabía bien del estropicio que se podía causar si la rata alcanzaba sus últimos objetivos. Y apañó un recogedor de los de toda la vida y a empujones y empellones fue asustándola y tirando de ella hacia afuera. De nuevo en la calle, la rata se resistía. Ni el presumible veneno que llevaba encima ni los golpes del recogedor ni estar rodeada por el ángel exterminador lograron siquiera provocarle una pizca de miedo. La rata allí seguía, aunque ahora cambiaba de rumbo, huyendo de los golpes, del recogedor, del titán que la combatía. Y en una esquina de la plaza, la rata cayó, aunque ya estuviera caída porque en el suelo estaba y en el suelo yacía. Eres un troglodita, le dijo, es posible que también lo llamara asesino, una joven que, viendo la escena, estaba de parte de la rata, amaba a la rata ahora fenecida. Animalista, parecía y, enfadada, enfurruñada, ofendida, desquiciada y malhablada, mostró su disconformidad con el trato dado a la rata y su posterior desenlace. Pero no fue al contenedor para ofrecerle un funeral ni se sabe si en su casa cría ratas, aunque sea en cautividad.